Ο προκριματικός αγώνας του γυναικείου ομαδικού σπριντ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία δεν είχε πρωταγωνίστρια κάποια αθλήτρια αλλά ένα λυκόσκυλο, το οποίο… έκανε ντου στην πίστα και άρχισε να τρέχει.

Λίγο πριν τον τερματισμό, η Τένα Χάτζιτς από την Κροατία αντιλήφθηκε ότι έτρεχε μαζί της και ένα λυκόσκυλο, το οποίο, όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, ονομάζεται Νάζγκουλ και ζει σε κοντινό ξενοδοχείο.

«Αναρωτιόμουν αν έχω παραισθήσεις, δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω, φοβήθηκα μήπως μου επιτεθεί και με δαγκώσει αν έκανα κάτι λάθος», είπε μετά τον τερματισμό της η Χάτζιτς, προσθέτοντας: «Εντάξει, δεν διεκδικώ μετάλλιο, οπότε δεν είναι πρόβλημα. Αν όμως αυτό γινόταν στον τελικό θα μπορούσε να κοστίσει το μετάλλιο σε κάποια αθλήτρια».

Όπως και να έχει, ο υπεύθυνος του αγώνα χρονομέτρησε κανονικά το λυκόσκυλο, το οποίο παρέλαβε ο ιδιοκτήτης του μετά το τέλος του αγώνα.