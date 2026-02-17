Ο διαιτητής Φεντερίκο Λα Πένα τα έκανε μπάχαλο στο ντέρμπι της Ίντερ με τη Γιουβέντους για την 25η αγωνιστική της Serie A και υποστηρίζει πως δέχθηκε απειλές θανάτου τόσο για τον ίδιο όσο και για τη σύζυγό του και τις δύο ανήλικες κόρες του.

Με το σκορ στο 1-1, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Λα Πένα έκανε ένα εξόφθαλμο λάθος, το οποίο αλλοίωσε το ματς: Αντί να βγάλει δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μπαστόνι των «νερατζούρι» για θέατρο, έβγαλε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Καλουλού των «μπιανκονέρι», για φάουλ που μόνο αυτός είδε.

Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο συνέχισε στον ίδιο ρυθμό καθώς δεν καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Γιούβε, οι άνθρωποι της οποίας ήταν έξαλλοι με τον Λα Πένα. Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο διαιτητής κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές θανάτου τόσο για τον ίδιο όσο και για τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του.

Η εισαγγελία της Ρώμης, πόλη στην οποία διαμένει ο διαιτητής, άνοιξε φάκελο για την υπόθεση και θα κάνει τη σχετική έρευνα, ενώ άτομα από το περιβάλλον του Λα Πένα υποστηρίζουν πως είναι πολύ στενοχωρημένος για το λάθος που έκανε με την αποβολή του Καλουλού αντί του Μπαστόνι, αλλοιώνοντας το παιχνίδι.