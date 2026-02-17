Ο αγώνας της EuroLeague ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και τη Χάποελ Τελ Αβίβ θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο ισραηλινός σύλλογος.

Συγκεκριμένα, η Χάποελ Τελ Αβίβ ενημέρωσε ότι η αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της διοργάνωσης, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 13 Μαρτίου στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, κατόπιν σύστασης των αρμόδιων αρχών ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη για καθαρά λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην επιτραπεί η παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες, ούτε από την πλευρά των γηπεδούχων ούτε από εκείνη των φιλοξενούμενων. «Αγαπητοί οπαδοί, Μετά την απόφαση των αρχών στην Ισπανία και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ομάδας μπάσκετ της Μπαρτσελόνα, ο αγώνας εναντίον της Μπαρτσελόνα στην Ισπανία (13.3) θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε ντόπιους και φιλοξενούμενους οπαδούς», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη.