Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε την πρώτη του προπόνηση με την φανέλα του Παναθηναϊκού και αμέσως μετά το τέλος της, παραχώρησε και τις πρώτες του δηλώσεις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αναφέρθηκε γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό, για την συνεργασία του με τους Σλούκα και Ναν, την συνομιλία που είχε για με τον Αταμάν, ενώ έστειλε και το μήνυμα του στον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χέιζ-Ντέιβις:

Για το πως αποφάσισε να διαλέξει τον Παναθηναϊκό AKTOR: «Μιλώντας με την οικογένεια, τους φίλους, τον ατζέντη μου και τον εαυτό μου. Ασφαλώς όλοι γνωρίζουν πως η Φενέρμπαχτσε ήταν μία επιλογή, με όσα έκανα εκεί τα τελευταία τρία χρόνια και ειδικά όσα πετύχαμε ως πομάδα πέρυσι, ένιωσα πως ένα κεφάλαιο έκλεισε. Έδωσα τα πάντα. Έκανα ότι καλύτερο μπορούσα. Ελπίζω να το εκτιμούν και να το απόλαυσαν. Τώρα είναι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή και στο μπάσκετ».

Για το πως πιστεύει ότι θα ενταχθεί στα πλάνα του Εργκίν Αταμάν: «Όπως λέω πάντα θα δουλέψω σκληρά και θα προσπαθήσω όσο περισσότερο μπορώ για να συνεισφέρω, αμυντικά και επιθετικά. Μίλησα με τον κόουτς πριν μπούμε στο γήπεδο για να δούμε τα συστήματα και μου υπενθύμισε «Μην έρθει για να προσπαθήσεις να προσαρμοστείς, να είσαι ο εαυτός σου και εμείς θα φροντίσουμε να δουλέψουν όλα γύρω σου». Ήταν πολύ ενθαρρυντικό αυτό».

Για το πώς νιώθει που θα συνεργαστεί με τον Ναν και τον Σλούκα: «Είναι μία ευκαιρία να προσπαθήσουμε να το κάνουμε να λειτουργήσει. Προφανώς ακούγεται πολύ όμορφο να αναφέρουμε τόσους τίτλους MVP στα χαρτιά, όμως ο στόχος, η πρόκληση και η διασκέδαση, έρχονται με το να δουλέψει αυτό μέσα στο παρκέ. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ, όπως πιστεύω πως θα κάνουν και εκείνοι, ώστε να βρούμε καλή χημεία και συνοχή, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ελπίζω να μας βοηθήσει αυτό να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια».

Το μήνυμά του για τους φιλάθλους: «Να μας επευφημείτε όταν είμαστε καλοί, ακόμα περισσότερο όταν δεν τα πηγαίνουμε καλά και να θυμάστε πάντα πως βάζουμε τα δυνατά μας».