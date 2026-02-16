Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/02) και ανεβάζει ρυθμούς ενόψει του Final 8.

Ο Αμερικανός φόργουορντ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τις 01:30 και μέσα στη μέρα αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει και την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα, ξεκινώντας ουσιαστικά την ενσωμάτωσή του.

Στόχος τόσο του ίδιου όσο και του Παναθηναϊκού είναι να είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κρήτη. Η αποστολή των «πρασίνων» πρόκειται να αναχωρήσει για το Ηράκλειο το απόγευμα της Τρίτης (17/02), με την τεχνική ηγεσία να θέλει να τον έχει στη διάθεσή της.

Το ενδεχόμενο συμμετοχής του επιβεβαίωσε και ο Εργκίν Άταμαν, στις δηλώσεις του μετά την ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα περιμένει την ενίσχυσή του ενόψει της συνέχειας. «Μίλησα μαζί του την προηγούμενη εβδομάδα, ο ίδιος μου είπε πως είναι έτοιμος σωματικά να τα δώσει όλα για την ομάδα» τόνισε ο Τούρκος προπονητής.