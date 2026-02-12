Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και η ΚΑΕ τον καλωσορίζει με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media με διάφορα highlights από την καριέρα του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποτελεί το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων», οι οποίοι ενισχύθηκαν σημαντικά ενόψει της συνέχειας της σεζόν, έχοντας φυσικά ως μεγάλο στόχο την κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού τροπαίου στο Final Four που θα γίνει στο Telecom Center Athens.

Ο Χέιζ-Ντέιβις, MVP του περσινού Final Four, στο οποίο στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε, θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού μέχρι και το καλοκαίρι του 2028 και η ΚΑΕ ετοίμασε ένα βίντεο που ανέβασε στα social media και στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Αμερικανός άσος.

«Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις, καλώς ήρθες στην οικογένειά μας», αναφέρει το μήνυμα του Παναθηναϊκού και όλοι περιμένουν πλέον την άφιξη του παίκτη και να τον δουν σε δράση υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν.