Η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά ATP 500 του Ρότερνταμ ολοκληρώθηκε, καθώς ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Μπότις Φαν Ντε Ζαντσούλπ στη φάση των «16».

Ο Έλληνας τενίστας είχε ξεκινήσει με νίκη επί του Άρθουρ Ρίντερκνεχ, στον 2ο γύρο όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλά… Έχοντας απέναντί του τον Φαν Ντε Ζαντσούλπ από την Ολλανδία, Νο65 στην παγκόσμια κατάταξη, δεν ήταν καλός και μοιραία ηττήθηκε και αποκλείστηκε.

Ο Τσιτσιπάς έχασε με 6-4 το πρώτο σετ, παρά το γεγονός ότι είχε κάνει break νωρίς, ενώ στο δεύτερο «λύγισε» στο tie break και το έχασε με 7-6. Έτσι, ήρθε η ήττα με 2-0 και ο αποκλεισμός από τη φάση των «16».

Τα σετ: 6-4, 7-6