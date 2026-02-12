Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μια τεράστια μεταγραφή, ανατρέποντας όλα τα δεδομένα που είχαν δημιουργηθεί τα τελευταία 24ωρα, καθώς κατάφερε να ντύσει στα πράσινα τον περσινό MVP του Final Four της EuroLeague, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια, με μία μυθική πρόταση. Μάλιστα, ο ο Γιαννακόπουλος σε μήνυμά του μετά τη μεταγραφή του Αμερικανού, εξήγησε γιατί τον έφερε στην Ευρώπη, εμφανίστηκε σίγουρος πως η ομάδα του θα έπαιρνε το 8ο και χωρίς αυτόν στο ρόστερ, ενώ έδωσε είδηση και για τον Ματίας Λεσόρ.

