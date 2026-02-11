Τη 2η θέση πήρε στο μίτινγκ του Βελιγραδίου ο Μίλτος Τεντόγλου με 8,27μ., επίδοση που είναι και η καλύτερή του για το 2026, συνεχίζοντας την προετοιμασία του για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης άρχισε τις προσπάθειές του με άλμα στα 8,18μ. και στη συνέχεια έκανε 8,27μ., βελτιώνοντας κατά δύο εκατοστά την καλύτερή του φετινή επίδοση.

Το τρίτο άλμα του Τεντόγλου ήταν άκυρο, στην 4η προσπάθεια έκανε 8,21μ., στην 5η πήγε στα 8,26μ. και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 8,20μ., παίρνοντας τη 2η θέση πίσω από τον 21χρονο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ από τη Βουλγαρία, ο οποίος έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8,45μ.