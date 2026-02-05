Με ανακοίνωσή της η ΔΕΑΒ κάνει γνωστό ότι η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε τους φιλάθλους της ΑΕΚ που έριξαν ομπρέλα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ κατήγγειλε τον Ντάνιελ Ποντένσε για ρίψη ομπρέλας προς την εξέδρα και η ΔΕΑΒ, η οποία τον κάλεσε σε ακρόαση, γνωστοποίησε τώρα πως έχουν ταυτοποιηθεί οι φίλαθλοι που είχαν αρχικά πετάξει αυτή την ομπρέλα.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής…

«Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα – φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας, τα οποία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από την ΕΛ.ΑΣ., μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας του γηπέδου, αναφορικά με τη ρίψη συγκεκριμένου αντικειμένου (ομπρέλας), αυτά θα κληθούν από μέρους της ΔΕΑΒ άμεσα σε ακρόαση, μετά την πλήρη συλλογή όλων των ατομικών τους στοιχείων».