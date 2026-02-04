Ο Χόρχε Σάντσες αποχώρησε από την προετοιμασία της Κρουζ Αζούλ προκειμένου να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη και να κλείσει και τυπικά στον ΠΑΟΚ.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες στον ΠΑΟΚ αφού ο διεθνής ακραίος μπακ τα έχει βρει σε όλα με τον Δικέφαλο του Βορρά και από την στιγμή που η Κρουζ Αζούλ έδωσε το ΟΚ, όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Ο παίκτης αποχώρησε από την προετοιμασία της Κρούζ Αζούλ ξεκινώντας έτσι το ταξίδι του για την Ελλάδα. Ο μεξικάνικος σύλλογος θα καρπωθεί ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατ. ευρώ και υπάρχει και ένα bonus επίτευξης στόχων στις 500 χιλιάδες ευρώ, με τον ποδοσφαιριστή να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Η υπόθεση Σάντσες δεν ήταν καθόλου εύκολη αλλά εν τέλει ο ΠΑΟΚ άλλαξε την κατάσταση. Στα τέλη Δεκεμβρίου, ο Παντελής Θωμάρεης, Football Operations Manager της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ταξίδεψε στο Μεξικό και συγκεκριμένα στην Πόλη του Μεξικού, σε μια κίνηση που δεν είχε απλώς διερευνητικό χαρακτήρα. Εκεί ο Σάντσες είχε την πρώτη κουβέντα για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και άρχισε να βλέπει θετικά την προοπτική της επιστροφής του στην Ευρώπη.

Καθοοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι συζητήσεις του παίκτη με τους Λουτσέσκου και Καρυπίδη που τον έβαλαν και στην φιλοσοφία του club. Η Κρούζ Αζούλ ήταν σκληρό καρύδι αλλά τελικώς η αντίστασή της κάμφθηκε. Ένα άλλο σκέλος ήταν επίσης πως σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, οι σχέσεις του με την Κρουζ Αζούλ και τον προπονητή της, Νικολά Λακραμόν, έφτασαν στα άκρα, καθώς ο ίδιος είχε καταστήσει σαφή την επιθυμία του να μπει στο αεροπλάνο με προορισμό την Ευρώπη και να φορέσει τα «ασπρόμαυρα».