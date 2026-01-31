Με τους οπαδούς της να δίνουν δυναμικό παρών στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, η ΑΕΛ πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη στη Stoiximan Super League με το 2-0 επί του Βόλου και έκανε ακόμη ένα βήμα προς την εξασφάλιση της παραμονής.

Οι δύο ομάδες μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να παίξουν επιθετικά και στο 14′ οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη πολύ καλή ευκαιρία με τον Λάμπρου που βρέθηκε απέναντι από τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος απέκρουσε και κράτησε το 0-0.

Στο 20′ ήταν η σειρά των φιλοξενούμενων να πλησιάσουν στο γκολ με τον Τούπτα, μετά την ωραία πάσα του Πέρες, αλλά το τελείωμά του ήταν άστοχο καθώς έστειλε τη μπάλα άουτ, για να συνεχιστεί το ματς με αρκετά καλό ρυθμό.

Οι Βολιώτες έγιναν ξανά απειλητικοί με την κεφαλιά του Μακνί που έστειλε τη μπάλα άουτ, οι Λαρισαίοι απάντησαν με την κεφαλιά του Σαγάλ που πρόλαβε τον Σιαμπάνη αλλά ο Κάργας απομάκρυνε τη μπάλα πριν περάσει τη γραμμή και στη συνέχεια ήρθαν τα γκολ.

Στο 33′ η ΑΕΛ κέρδισε πέναλτι για χέρι του Κάργα σε σουτ του Τούπτα, ο οποίος ανέλαβε και την εκτέλεση, με τον διαιτητή να δείχνει και την κόκκινη κάρτα. Ο Σιαμπάνης κατάφερε να αποκρούσει, η φάση όμως συνεχίστηκε και τελικά ο Τούπτα σκόραρε με κεφαλιά, μετά την εκτέλεση κόρνερ, για το 0-1.

Οι «βυσσινί» είχαν τόσο το προβάδισμα όσο και το αριθμητικό πλεονέκτημα και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου αγκάλιασαν τη νίκη καθώς ο Τούπτα, έπειτα από ασίστ του Μούργου, σκόραρε ξανά για το 0-2.

Ο Χουάν Φεράντο προσπάθησε με τις αλλαγές του, νωρίς στο β’ μέρος, να βελτιώσει τον Βόλο αλλά η ΑΕΛ ήλεγχε πλήρως την κατάσταση και διαχειρίστηκε όπως έπρεπε την κατάσταση, παίρνοντας εύκολα την τρίτη συνεχόμενη νίκη, η οποία τη φέρνει ακόμη πιο κοντά στον στόχο της παραμονής.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Αμπάντα (52′ Φουρτούνα), Τζόκα (74′ Ουρτάδο), Κόμπα, Γρόσδης (46′ Μύγας), Χουάνπι (46′ Αγκιάκουα), Λάμπρου, Μακνί (52′ Γκονζάλες).

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης (72′ Ατανάσοφ), Όλαφσον, Μασόν, Πέρες, Σουρλής (72′ Γκαράτε), Μούργος (60′ Ναόρ), Σαγκάλ, Τούπτα.