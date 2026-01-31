Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, την Κυριακή (1/2), στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν έκρυψε τη χαρά του για το γεγονός ότι θα βρεθεί ξανά στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του Europa Conference League τη σεζόν 2023-24.

Οι «ερυθρόλευκοι», με παιχνίδι λιγότερο, είναι στο -2 από τους «κιτρινόμαυρους» και θέλουν τη νίκη για να ανέβουν στην κορυφή, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να κάνει δηλώσεις στην Cosmote TV, λέγοντας τα εξής…

Για την πρόκριση στο Champions League και την κλήρωση με τη Λεβερκούζεν: «Έχουμε πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα. Είναι η πρώτη φορά και για μένα αλλά και για την ομάδα μετά από αρκετά χρόνια που προκρίνεται στην επόμενη φάση του Champions League. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι που κάναμε δύο πολύ σημαντικές νίκες μέσα σε μια εβδομάδα και εκπληρώσαμε τον στόχο μας. Τώρα μπροστά μας θα βρούμε την Λεβερκούζεν που την λίγο-πολύ την ξέρουμε.

Παίξαμε πρόσφατα μαζί τους και τους κερδίσαμε. Αυτό βέβαια δεν μας εξασφαλίζει τίποτα. Θα πάμε στα δύο αυτά παιχνίδια με αυτοπεποίθηση και προσπαθώντας να διορθώσουμε όσα δεν κάναμε καλά στο πρόσφατο παιχνίδι μας, έτσι ώστε να καταφέρουμε να περάσουμε αυτό το εμπόδιο και πιστεύω πως έχουμε αρκετές πιθανότητες για να προκριθούμε».

Για το ντέρμπι με την ΑΕΚ: «Είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο πράγμα, το να αλλάξουμε το τσιπ. Τα παιχνίδια στο Champions League είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το ίδιο δύσκολα όμως είναι να παίζεις και εδώ τα παιχνίδια απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Είναι παιχνίδια πολύ μεγάλης έντασης και πολύ μεγάλης σημασίας. Θέλουμε να κερδίσουμε το ματς απέναντι στην ΑΕΚ για να επιστρέψουμε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και γιατί πάντα πρέπει να κερδίζουμε τα ντέρμπι όσο φοράμε την φανέλα του Ολυμπιακού.

Για την επιστροφή του στο γήπεδο που κατέκτησε το Europa Conference League: «Το πρωί του Σαββάτου, στο meeting που είχαμε βλέπαμε βίντεο και όταν είδα τις εικόνες από το γήπεδο της ΑΕΚ αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Τι όμορφα ήταν την τελευταία φορά που βρέθηκα εκεί. Πολύ ωραίες αναμνήσεις, πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία. Επομένως μου αρέσει που θα γυρίσω ξανά εκεί και πάντα βοηθάει να νιώθεις ευχάριστα στο γήπεδο που παίζεις».