Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμα μια χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή του ιστορία, πανηγυρίζοντας νίκη 2-1 επί τού Άγιαξ στο Άμστερνταμ και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα play off του Champions League. Η πρόκριση αυτή όμως φέρνει και μεταγραφικές εξελίξεις.

Τα έσοδα στο Λιμάνι πολλαπλασιάζονται, όπως και τα σημαντικά παιχνίδια για τη συνέχεια της σεζόν. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει αποφασίσει πάντως να αυξήσει το μπάτζετ και να γίνουν οι μεταγραφές που πρέπει και φυσικά θέλει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.