Πίστη σε Ταμπόρδα

Πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο Ταμπόρδα στην ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα, δικαιώνοντας όσους πιστεύουν σε αυτόν. Και ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ανάμεσά τους. Ο Ισπανός προπονητής πιστεύει στο ταλέντο του Αργεντίνου, ο οποίος όσες φορές έχει χρησιμοποιηθεί έχει δείξει ότι διαθέτει και τεχνική και τη σωστή νοοτροπία. Ακόμη κι όταν έμπαινε για λίγα λεπτά, όπως στο ματς με τη Φερεντσβάρος. Το γκολ με τους Ιταλούς θα βοηθήσει ψυχολογικά τον Ταμπόρδα, ο οποίος αν νιώσει εμπιστοσύνη μπορεί να δώσει πολλά στους «πράσινους» σε μια θέση στην οποία πονάνε.

Οι τρεις στόχοι του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός μαθαίνει σήμερα τον αντίπαλό του στα πλέι οφ για την πρόκριση στους «16» του Champions League και τρέχει και τα μεταγραφικά. Ο Αντρέ Λουίς είναι ήδη στην ομάδα και αν όλα πάνε καλά για τους «ερυθρόλευκους» θα αποκτήσουν άλλους τρεις παίκτες. Αυτός τουλάχιστον είναι ο στόχος. Χαφ, στόπερ και επιθετικό θέλουν στον Πειραιά και μιλάνε με τους στόχους, χωρίς όμως αυτό να ξέρει κανείς πόσοι ή ποιοι θα αποκτηθούν. Με τον Μεντιλίμπαρ να μην καίγεται για μεταγραφές, η διοίκηση κάνει επαφές και από εκεί και πέρα ο προπονητής θα αποφασίσει τι θα γίνει και τι όχι.

Εκτόξευσαν τις τιμές τους όλοι

Στο λιμάνι πάντως έχουν να «αντιμετωπίσουν» και τις κρούσεις από ομάδες που ενδιαφέρονται για παίκτες της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Παίκτες που ανεβάζουν συνεχώς την τιμή τους λόγω των ευρωπαϊκών κατορθωμάτων. Ο Έσε, για παράδειγμα, κοστολογείται σήμερα πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι και πριν κάποιους μήνες και γενικά όλοι στον Ολυμπιακό έχουν ανεβάσει τη χρηματιστηριακή αξία τους. Αυτό σημαίνει πως όποτε κι αν γίνει κάποια πώληση, όποιος κι αν είναι ο παίκτης που θα παραχωρηθεί, η ομάδα δεν θα βγει χαμένη αφού στο ταμείο θα μπουν πολλά λεφτά.

Το ρίσκο της ΑΕΚ

Ο Χακίμ Σαχαμπό θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο χαφ που θα αποκτήσει η ΑΕΚ. Μπορεί ο Νίκολιτς να προτιμούσε την απόκτηση κάποιου έτοιμου, έμπειρου παίκτη, αυτό όμως θα γίνει το καλοκαίρι. Σωστό ή λάθος, θα φανεί από το αποτέλεσμα. Στην Ένωση πάντως, με την ομάδα μέσα στη μάχη του πρωταθλήματος και με καλές προοπτικές στο Conference League, αποφάσισαν να ρισκάρουν, αποκτώντας δύο νεαρούς παίκτες που αποτελούν επενδύσεις για το μέλλον βασικά. Τον Γκεοργκίεφ και τον Σαχαμπό. Μόνο ο Βάργκα είναι έτοιμος παίκτης και θα φανεί από την εξέλιξη της σεζόν το αν έκαναν σωστά ή όχι οι «κιτρινόμαυροι».

Αλλαγή κλίματος με Μπαρτζώκα

Τρένο, εν τω μεταξύ, ο Ολυμπιακός στη Euroleague με την 5η συνεχόμενη νίκη και η γκρίνια για τον Μπαρτζώκα αποτελεί παρελθόν. Όχι μόνο επειδή έρχονται οι νίκες αλλά και επειδή έχει αλλάξει εντελώς το κλίμα στην ομάδα και φαίνεται. Η αγκαλιά του Ντόρσεϊ στον προπονητή του άλλωστε τα λέει όλα. Πόσες φορές είχε συμβεί κάτι ανάλογο τα τελευταία χρόνια; Συνήθως όλοι στέκονταν στα… γαλλικά του κόουτς προς τους παίκτες του, καλό θα είναι όμως να σταθούν και στο κλίμα που υπάρχει τώρα και το οποίο δείχνει ότι ο Μπαρτζώκας κάνει άψογη διαχείριση του ρόστερ που έχει στη διάθεσή του.

«Έγκλημα» με Τζόουνς

Το ίδιο, για τη διαχείριση του ρόστερ, δεν μπορεί να ειπωθεί για τον Αταμάν, ο οποίος συνεχίζει να ψάχνει τη λύση στον Παναθηναϊκό. Βλέποντας πάντως τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα, αυτομάτως έρχεται ένα πράγμα στο μυαλό: Πώς είναι δυνατόν οι «πράσινοι» να μην ασχολήθηκαν με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, να μην τον έκλεισαν αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι φεύγει από την Παρτιζάν; Κανείς σέντερ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή δεν είναι καλύτερος από τον Ταϊρίκ και αντί να τον υπογράψει αμέσως, τον άφησε να πάει στον Ολυμπιακό, ο οποίος ήδη υπερτερούσε στους ψηλούς.