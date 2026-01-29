Την τρίτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πήρε η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, η οποία διέλυσε με 26-5 τη Γερμανία.

Οι προβλέψεις έλεγαν ότι η Ελλάδα θα έπαιρνε εύκολα τη νίκη καθώς η διαφορά δυναμικότητας είναι τεράστια και επιβεβαιώθηκαν, καθώς η ομάδα του Χάρη Παυλίδη ήταν σοβαρή από το ξεκίνημα και δεν έκανε αγγαρεία.

Η Εθνική ήταν μπροστά με 7-1 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου και με 13-2 όταν ολοκληρώθηκε το δεύτερο, πετυχαίνοντας άλλα 13 γκολ στις επόμενες δύο περιόδους.

Η Ελλάδα έκλεισε, έτσι, με νίκες την 1η φάση της διοργάνωσης και τώρα μπαίνει σε νέο όμιλο, έχοντας μπροστά της το παιχνίδι με την Ιταλία το Σάββατο (31/1).

Τα οκτάλεπτα: 7-1, 6-1, 6-1, 7-2

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 3, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 7, Καρύτσα, Καραγιάννη 2.

Γερμανία (Κάρστεν Ζεεχάφερ): Χαϊνμπίχνερ, Φόσεμπεργκ 1, Πλοτς, Ι. Ντάικε, Γκ. Ντάικε, Ρικ, Φράι, Λούντβιχ, Μπούικα 4, Στούβε, Σοπιάδου, Σέκουλιτς, Κμιλ, Πολίτσε.