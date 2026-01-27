Χαμός με Μπενίτεθ

Έκανα μια βόλτα από Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να δω τι κλίμα επικρατεί και αυτό που έμαθα είναι πως στον Παναθηναϊκό γίνεται ένας μικρός χαμός με τα μεταγραφικά. Ο λόγος είναι οι διαφωνίες που υπάρχουν ανάμεσα σε Μπενίτεθ και Κοτσόλη για κάποιους εκ των στόχων, ενώ κανείς δεν έχει καταλάβει προς το παρόν τι ακριβώς κάνει ο τεχνικός διευθυντής Κορόνα. Γενικά το κλίμα δεν είναι καλό στους «πράσινους» και ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος δεν θεωρεί απαραίτητους συγκεκριμένους παίκτες με βαρύτητα στα αποδυτήρια, θα υποδειχθεί στην πορεία ως ο Νο1 υπεύθυνος αν στραβώσει εντελώς η σεζόν και χαθούν όλοι οι στόχοι.

Ο χαφ που θέλει ο Νίκολιτς

Από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κινήθηκα προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου έχουν αρχίσει να σκέφτονται τον Ολυμπιακό, αν και ο Μάρκο Νίκολιτς σκέφτεται και τα μεταγραφικά. Ο Σέρβος προπονητής περιμένει τον χαφ που απομένει για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές της ΑΕΚ και η επιθυμία του είναι να αποκτηθεί τώρα ένας έτοιμος παίκτης, ένας ποδοσφαιριστής με εμπειρία που θα μπορεί να βοηθήσει άμεσα, αφήνοντας για το καλοκαίρι την απόκτηση του νεαρού και ανερχόμενου. Το γεγονός ότι αυτό θέλει ο Νίκολιτς βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό θα γίνει, γιατί τον Ιανουάριο δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα. Ακόμη κι αν αποκτηθεί τώρα ο νεαρός όμως, μία μεταγραφή σε στυλ Γκεοργκίεφ δηλαδή, δεν θα υπάρξει κανένα εσωτερικό πρόβλημα. Στην ΑΕΚ είναι όντως ενωμένοι.

Στα… πατώματα ο Γιάρεμτσουκ

Στον Ολυμπιακό το μυαλό όλων είναι στο μεγάλο παιχνίδι με τον Άγιαξ και την προσπάθεια για πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League. Όλοι οι παίκτες το περιμένουν πώς και πώς, ανάμεσά τους όμως υπάρχει και ένας με ψυχολογία υπό του μηδενός. Ο Γιάρεμτσουκ κατάλαβε στους αγώνες με Λεβερκούζεν και Βόλο ότι δεν έχει την εμπιστοσύνη του Μεντιλίμπαρ και θα είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψει στη συνέχεια και να βρει τον καλό του εαυτό μέχρι και το τέλος της σεζόν. Μια σεζόν που άρχισε στραβά για τον Ουκρανό φορ με τον τραυματισμό του που τον άφησε για καιρό εκτός έδρας και συνεχίζεται ακόμη πιο στραβά για τον ίδιο.

Ευτυχισμένος Γιακουμάκης

Στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση δεξιού μπακ και ο παίκτης που αρέσει είναι ο Χόρχε Σάντσες της Κρουζ Αζούλ. Ο 28χρονος Μεξικανός επικοινώνησε με τον Γιώργο Γιακουμάκη για να πάρει πληροφορίες για την ομάδα και άκουσε τα καλύτερα από τον Έλληνα φορ. Ο Γιακουμάκης αισθάνεται πραγματικά ευτυχισμένος στον δικέφαλο του βορρά, απολαμβάνει να δουλεύει με τον Ραζβάν Λουτσέσκου και αυτό είναι καλό όχι μόνο για όσα λέει σε υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους αλλά και για τη δική του μεταγραφή. Ο 31χρονος φορ παίζει στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ με οψιόν αγοράς και αναμένεται να βοηθήσει, με τη στάση του, για να χαμηλώσει το ποσό που απαιτείται για την αγορά του.

Περίεργο κλίμα με Μυστακίδη – Σαββίδη

Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, πάντως, τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά και είναι αρκετοί αυτοί που φοβούνται το τι θα γίνει με Μυστακίδη και Σαββίδη. Μεγάλο μέρος των χρεών που δεν έχουν εξοφληθεί από τον νέο ιδιοκτήτη είναι προς τον Ιβάν, ο οποίος είχε βοηθήσει την ΚΑΕ σε διάφορες υποχρεώσεις της τα προηγούμενα χρόνια. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, επομένως, περιμένει να εξοφληθεί πλέον από τον Μυστακίδη, ο οποίος είναι άγνωστο τι στάση θα κρατήσει. Στη Θεσσαλονίκη, πάντως, φοβούνται ότι θα ανέβουν οι τόνοι το επόμενο διάστημα και αυτό δεν θα είναι καθόλου καλό όχι μόνο για το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο αλλά γενικά για τον σύλλογο και μάλιστα στη χρονιά που συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής.

Μόνο αυτοκριτική δεν κάνει

Στον Παναθηναϊκό, τέλος, υπάρχουν αυτοί που περιμένουν τη μεταγραφική βόμβα που είχε προαναγγείλει ο Γιαννακόπουλος και αυτοί που περιμένουν να δουν πότε θα ηρεμήσει ο Αταμάν. Ή πότε θα κάνει λίγη αυτοκριτική. Τις τελευταίες εβδομάδες ο προπονητής των «πράσινων» τα έχει βάλει με τους παίκτες του, με τους δημοσιογράφους, ακόμη και με τους οπαδούς αντιπάλου, όπως έγινε στο Τελ Αβίβ. Μόνο για τον εαυτό του, τις επιλογές του και τη δουλειά του, δεν έχει πει κάτι ο Τούρκος, ο οποίος νιώθει την πίεση που υπάρχει. Πίεση που έχει αυξηθεί και λόγω των μεταγραφικών κινήσεων του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει ως μεγάλο στόχο το Final Four στο ΟΑΚΑ.