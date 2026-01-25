Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκοράρει συνεχώς και τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα και στην Αλ Χιλάλ ενδιαφέρονται για την απόκτησή του και έχουν ήδη έρθει σε επαφή μαζί του, με τον παίκτη να μην είναι αρνητικός.

Ο διεθνής Έλληνας φορ έχει 24 γκολ σε 35 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, τη φετινή σεζόν και 54 σε 92 συμμετοχές τον τελευταίο 1,5 χρόνο με τους Λουζιτανούς, με τους οποίους έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Η Μπενφίκα, με βάση τη λογική τουλάχιστον, δεν θέλει να χάσει τον Παυλίδη, αν όμως έρθει μια τρελή πρόταση από τη Σαουδική Αραβία μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Και αυτή την πρόταση θα μπορούσε ενδεχομένως να την κάνει η Αλ Χιλάλ, η οποία ενδιαφέρεται για την απόκτησή του.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση ο δημοσιογράφος Σάσα Τοβαλιέρι, οι Σαουδάραβες έχουν ήδη κάνει μια πρώτη συζήτηση με τον Παυλίδη, ο οποίος φέρεται να μην είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο μεταγραφής. Προς το παρόν, όμως, ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει απόσταση στο οικονομικό.

Όπως και να έχει, το θέμα παραμένει ανοιχτό και προσεχώς θα φανεί αν μπορεί να γίνει η μεταγραφή ή αν απλά είναι ένα σενάριο που δεν θα γίνει πραγματικότητα.