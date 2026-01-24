Ο Ελ Κααμπί επέστρεψε με γκολ και ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Βόλο, για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League, στρέφοντας πλέον την προσοχή του στο μεγάλο παιχνίδι με τον Άγιαξ στο Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε 10 αλλαγές στην αρχική 11άδα σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στη Λεβερκούζεν, κρατώντας τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, με την ομάδα του να παίρνει από την αρχή την κατοχή της μπάλας και να έχει την πρώτη φάση στο 15′ με τον Ποντένσε να αστοχεί με σουτ μετά τη σέντρα του Καλογερόπουλου και την ανεπιτυχή προσπάθεια του Αγιάκουα να απομακρύνει.

Οι «ερυθρόλευκοι» προσπαθούσαν να βρουν ρυθμό αλλά δυσκολεύονταν, βρήκαν όμως τον τρόπο για να σκοράρουν στο 26ο λεπτό, όταν βγήκαν ωραία στην αντεπίθεση, ο Σιπιόνι έδωσε στον Ποντένσε και αυτός στον Ελ Κααμπί που νίκησε τον Γραμματικάκη για το 1-0.

Αμέσως μετά το τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων αποχώρησε λόγω τραυματισμού αφήνοντας τη θέση του στον Παπαθανασίου και το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση, καθώς το γκολ του Ποντένσε στο 40′ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Ελ Κααμπί που έδωσε την πάσα.

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, στο 49′, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να καθαρίσει το παιχνίδι με τον Ποντένσε που πήγε να… κρεμάσει τον Παπαθανασίου, η μπάλα όμως πήγε στο οριζόντιο δοκάρι μετά την προσπάθεια του Σόρια να διώξει και το σκορ παρέμεινε στο 1-0. Λίγα λεπτά μετά, στο 56′, ήταν η σειρά του Ελ Κααμπί να απειλήσει με πλασέ από το ύψος του πέναλτι αλλά η μπάλα κόντραρε και η ευκαιρία χάθηκε, με τους Θεσσαλούς να παραμένουν ζωντανοί.

Ο Βόλος είχε μια καλή προσπάθεια στο 56′ με το σουτ του Μακνί που απέκρουσε ο Τζολάκης και στη συνέχεια οι δύο προπονητές άρχισαν τις αλλαγές, με τον ρυθμό του παιχνιδιού να έχει πέσει και τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το μυαλό τους στον Άγιαξ. Στο 83′, πάντως, ο Στρεφέτσα έγινε επικίνδυνος αλλά ο Παπαθανασίου απέκρουσε το σουτ και στο 88′ ο Τσικίνιο με κεφαλιά, μετά το κόρνερ που εκτέλεσε ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Καλογερόπουλος (72′ Ροντινέι), Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία (63′ Τσικίνιο), Σιπιόνι, Νασιμέντο (85′ Έσε), Ποντένσε (85′ Γιαζίτσι), Στρεφέτσα, Ελ Κααμπί (63′ Γιάρεμτσουκ).

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Γραμματικάκης (27′ Παπαθανασίου), Σόρια, Κάργας, Αγιάκουα, Φορτούνα, Χουάνπι (63′ Γκονζάλες), Γρόσδης, Τριανταφύλλου (63′ Τσοκάνης), Τζόκα (63′ Αμπάντα), Λάμπρου, Μακνί (85′ Τασιούλας).