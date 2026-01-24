Μία από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες βραδιές της καριέρας του βίωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σε ένα παιχνίδι όπου οι Μιλγουόκι Μπακς έφτασαν κοντά σε μια τεράστια ανατροπή, όμως τελικά λύγισαν με 100-102 από τους Ντένβερ Νάγκετς στο Μιλγουόκι.

Ο Greek Freak ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις στη δεξιά γάμπα, αποσύρθηκε στο φινάλε στον πάγκο εμφανώς καταρρακωμένος και, μετά τη λήξη του αγώνα, παραδέχθηκε ότι περιμένει να ακούσει μια διάγνωση παρόμοια με εκείνη που είχε λάβει τον περασμένο Δεκέμβριο, ύστερα από παιχνίδι απέναντι στους Πίστονς.

«Θα κάνω αύριο μαγνητική, όμως πιστεύω ότι θα μου πουν πως πρέπει να μείνει για άλλες 4-6 εβδομάδες εκτός δράσης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος τραυματισμός τον είχε καθηλώσει εκτός παρκέ από τις 3 έως τις 26 Δεκεμβρίου, περίοδο κατά την οποία οι Μπακς σημείωσαν μόλις δύο νίκες σε οκτώ αναμετρήσεις.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ο Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και επιστρέψει, στην πιο αισιόδοξη εκδοχή, προς τα τέλη Φεβρουαρίου, τότε στο Μιλγουόκι θα χρειαστεί να επαναξιολογήσουν συνολικά την πορεία τους και ουσιαστικά να στρέψουν το βλέμμα στο μέλλον, αφήνοντας πίσω τη φετινή σεζόν.

Αυτή τη στιγμή οι Μπακς βρίσκονται στην 11η θέση με ρεκόρ 18-26, πίσω από τους 10ους Χοκς (22-25) και τους 9ους Μπουλς (22-22). Ταυτόχρονα, ο Γιάννης δεν θα είναι πλέον eligible για τα βραβεία της χρονιάς, κάτι που σημαίνει ότι διακόπτεται το εντυπωσιακό σερί των εννέα συνεχόμενων σεζόν παρουσίας του στις κορυφαίες πεντάδες του NBA.

Το ματς με τους Νάγκετς

Παρά το γεγονός ότι ο Γιάννης είχε κυριαρχήσει απέναντι στους Νάγκετς, ο Ντοκ Ρίβερς αποφάσισε να τον αποσύρει, καθώς ο Αντετοκούνμπο αγωνίζεται ακόμη με περιορισμό λεπτών συμμετοχής, ενώ αντιμετώπιζε ήδη ενοχλήσεις στη δεξιά γάμπα. «Πονούσε στο δεύτερο μέρος, ρώτησα πέντε φορές την ομάδα, δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Ο Γιάννης ήθελε πάντως να μείνει στο ματς» εξήγησε ο προπονητής των Μπακς. Σε 32 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα σημείωσε 22 πόντους, εκτελώντας μόλις οκτώ σουτ, συνέβαλε σε όλους τους τομείς, όμως στο φινάλε έδειχνε εξαντλημένος.

Στην τέταρτη περίοδο μπήκε με εύστοχες βολές, συνέχισε με λέι-απ και μια αλληλουχία από βολές και τελειώματα κοντά στο καλάθι, κρατώντας την ομάδα του «ζωντανή». Με το σκορ στο 94-99 και 39 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ο Ρίβερς τον κάλεσε στον πάγκο. Ο Ρόλινς πέτυχε δύο μεγάλα τρίποντα για το 100-101, όμως ο Πίκετς με 1/2 βολές διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Ράιαν Ρόλινς με 21 πόντους έχοντας 20 σουτ και ο Μάιλς Τέρνερ με 17 πόντους, επτά ριμπάουντ και έξι μπλοκ ήταν οι κορυφαίοι για τους Μπακς, ενώ ο Κάιλ Κούζμα αστόχησε στο τέλος σε τρίποντο από πολύ μακρινή απόσταση, που θα μπορούσε να χαρίσει τη νίκη στο Μιλγουόκι.

Στον αντίποδα, οι Νάγκετς ανέβηκαν στο 31-15 (12-8 εντός και 19-7 εκτός έδρας), παρότι παρατάχθηκαν με πολλές απουσίες, καθώς έλειπαν οι Τζαμάλ Μάρεϊ, Κρίστιαν Μπράουν, Πέιτον Γουάτσον, Καμ Τζόνσον, Νίκολα Γιόκιτς και Γιόνας Βαλαντσιούνας. Το Ντένβερ, αν και έφτασε να προηγείται με 86-63 με 10:33 να απομένουν, χρειάστηκε το χαμένο σουτ του Κούζμα για να “αποδράσει” τελικά από το Μιλγουόκι.

Για τους νικητές ξεχώρισαν οι Τζούλιαν Στρόδερ με 20 πόντους, Τιμ Χάρνταγουεϊ με 17, Μπρους Μπράουν με 15 και Ζικ Νάτζι με 11 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Άαρον Γκόρντον αγωνίστηκε για 16 λεπτά, γέμισε τη στατιστική του, αλλά αποχώρησε πρόωρα.

Στη στατιστική αποτύπωση, οι πόντοι στη ρακέτα ήταν 36-46, στον αιφνιδιασμό 8-21, από τους αναπληρωματικούς 25-40, από τα λάθη του αντιπάλου 11-16 και από δεύτερες ευκαιρίες 9-6.

Επόμενο εμπόδιο για τους Μπακς είναι οι Ντάλας Μάβερικς, τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1 στις 02:00), και πάλι στο Μιλγουόκι.