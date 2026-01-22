Την 4η συνεχόμενη νίκη του στη Euroleague, για πρώτη φορά φέτος, πανηγύρισε ο Ολυμπιακός με το 74-68 στην έδρα της Αναντολού Εφές, όπου δεν είχε καθόλου καλή παράδοση.

Με τον Ντόρσεϊ να μπαίνει ζεστός στο παιχνίδι με 2/2 τρίποντα, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 8-0 στο 2ο λεπτό και από εκεί και πέρα ανέλαβε ο Βεζένκοβ: 12 πόντοι στο πρώτο δεκάλεπτο και το σκορ ήταν 13-25 στην ολοκλήρωσή του.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε τον απόλυτο έλεγχο και τον διατήρησε και στη δεύτερη περίοδο, με τη διαφορά να ανεβαίνει κι άλλο, όπως δείχνει και το 31-48 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Όπως έγινε κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ πριν δύο μέρες όμως, έτσι και τώρα, οι Πειραιώτες δεν ήταν το ίδιο καλοί στο τρίτο δεκάλεπτο… Ο Ολυμπιακός κόλλησε επιθετικά και παράλληλα επέτρεπε στην Εφές να σκοράρει με μεγαλύτερη ευκολία, με αποτέλεσμα το σκορ να γίνει 51-58.

Οι Τούρκοι ήλπιζαν ξανά και στο 35′ πλησίασαν στο -2 (61-63) και πίστευαν στη νίκη, κάπου εκεί όμως η άμυνα των «ερυθρόλευκων» βελτιώθηκε, οι Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ έδωσαν λύσεις στην επίθεση και τελικά η 4η συνεχόμενη νίκη, ήρθε με το τελικό 68-74.

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74