Το πιο δύσκολο βράδυ του στην Ελλάδα πέρασε την περασμένη Κυριακή ο Ράφα Μπενίτεθ, καθώς ο Παναθηναϊκός χωρίς να έχει αντίδραση ηττήθηκε πολύ εύκολα από την ΑΕΚ με 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το πρωτάθλημα όμως είναι αλήθεια πως έχει χαθεί εδώ πολύ καιρό για το Τριφύλλι και για αυτό παίκτες-προπονητής και διοίκηση έχουν στρέψει την προσοχή τους στην Ευρώπη.

Παράλληλα όμως με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, τρέχουν και οι μεταγραφές, καθώς πλέον ο χρόνος πιέζει και ο Ισπανος προπονητής έχει ζητήσει τουλάχιστον άλλους πέντε παίκτες. Μάλιστα, επιθετικός που έγινε το πρόσωπο της βραδιάς στο Champions League, απασχολεί σοβαρά τον Παναθηναϊκό, που θέλει να ρίξει πολύ χρήμα και για τη μεταγραφή του βασικού επιθετικού!

