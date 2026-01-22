Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μάσησε τα λόγια του μετά την ήττα των Μπακς από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, επιχειρώντας να εξηγήσει τι πήγε στραβά και οδήγησε το Μιλγουόκι σε ακόμη μία απογοητευτική εμφάνιση. Παρότι ο ίδιος κατέγραψε double-double, οι τελικές του προσπάθειες ήταν περιορισμένες, γεγονός που αποτύπωσε και την εικόνα της ομάδας.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ στάθηκε κυρίως στην έλλειψη συνοχής και ομαδικού πνεύματος. Τόνισε πως οι Μπακς δεν έπαιξαν σκληρά, ούτε με στόχο τη νίκη, υπογραμμίζοντας ότι η χημεία τους δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Όπως ανέφερε, αρκετοί παίκτες επιλέγουν εγωιστικές λύσεις, ψάχνοντας το δικό τους σουτ αντί για την καλύτερη επιλογή για την ομάδα, κάτι που χαλάει τη ροή και την κυκλοφορία της μπάλας. «Δεν είμαι ο τύπος που θα φωνάξει και θα απαιτήσει την μπάλα από τους συμπαίκτες του. Δεν το έχω κάνει ποτέ στην καριέρα μου, αλλά νιώθω ότι έχω παίξει με συμπαίκτες που καταλαβαίνουν τη βαρύτητα που μπορώ να έχω για την ομάδα και πώς μπορώ να δημιουργήσω για τους συμπαίκτες μου ή για τον εαυτό μου και πώς μπορώ να βοηθήσω την ομάδα να είναι πιο επιτυχημένη.

Αλλά ίσως για κάποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω. Ίσως επειδή είμαστε νεαροί, ίσως επειδή δεν παίζουμε καλά, ίσως επειδή τα παιδιά νιώθουν ότι είναι η σειρά τους, θέλουν να κουβαλήσουν την ομάδα στις πλάτες τους και να προσπαθήσουν να το γυρίσουν, αλλά αλήθεια δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι δεν προσπαθώ να είμαι επιθετικός. Πραγματικά προσπαθώ να είμαι επιθετικός» τόνισε.

Ο Αντετοκούνμπο μίλησε και για τον δικό του ρόλο, εξηγώντας ότι ποτέ στην καριέρα του δεν ήταν παίκτης που θα απαιτήσει την μπάλα με φωνές. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί να γίνει πιο επιθετικός και διεκδικητικός, παραδεχόμενος ότι ίσως αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, ώστε να βοηθήσει περισσότερο την ομάδα του.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως δεν υπάρχει χρόνος για εφησυχασμό. Οι Μπακς οφείλουν να δουν ξανά τα παιχνίδια, να δουλέψουν σκληρά και να βελτιωθούν μέσα από την εμπειρία, καθώς απομένουν ακόμη πολλά ματς και η σεζόν δεν περιμένει κανέναν.