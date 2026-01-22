Η σεζόν ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, καθώς ο Παναθηναϊκός θεωρήθηκε από πολλούς ως το φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει παρουσιάσει την απαιτούμενη σταθερότητα. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει δείξει κατά διαστήματα υψηλό επίπεδο, αλλά και ανεπιθύμητες αγωνιστικές περιόδους, με ήττες που προκάλεσαν προβληματισμό. Ο Τούρκος τεχνικός προσπάθησε να ταρακουνήσει τους παίκτες του ακόμη και με δηλώσεις. Η ευρεία νίκη επί της Μπασκόνια με 93-74 επανέφερε το θετικό κλίμα, μετά την απρόσμενη ήττα από την Μπάγερν. Παρά την απουσία του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε από το ξεκίνημα, διατηρώντας σταθερά ασφαλή διαφορά. Ξεχώρισε η εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου με 21 πόντους. Ο Παναθηναϊκός (14-9) ξεχωρίζει για την παραγωγικότητά του στην επίθεση (119 πόντοι ανά 100 κατοχές), όμως η άμυνα εξακολουθεί να αποτελεί αδύναμο σημείο. Στο Τελ Αβίβ θα παρουσιαστεί ξανά χωρίς τους Μήτογλου και Ναν. Στα θετικά, το ότι ο Παναθηναϊκός μετρά πέντε συνεχόμενες νίκες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, όλες με διαφορά πάνω από 6 πόντους.

Στον αντίποδα, η Μακάμπι διανύει μια χρονιά με έντονες αυξομειώσεις στην εικόνα της και μεγάλες διακυμάνσεις στην απόδοσή της. Το ξεκίνημα της σεζόν ήταν προβληματικό, με την ομάδα να δείχνει ασύνδετη και τον Όντεντ Κάτας να δέχεται ισχυρή αμφισβήτηση. Με ρεκόρ 9-14, η ομάδα βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία. Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό ανέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις αδυναμίες της. Ένα καταστροφικό δεύτερο δεκάλεπτο την έβγαλε νωρίς εκτός διεκδίκησης. Επιθετικά διαθέτει ρυθμό και επιλογές, αμυντικά όμως παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Η επιστροφή στην έδρα της, σε συνδυασμό με τη στήριξη του κόσμου, ίσως αποτελέσει το τελευταίο της χαρτί για να βρει μεγαλύτερη σταθερότητα στη συνέχεια. Εκτός παραμένουν οι Ντι Μπαρτολομέο, Χάνκινς και ο ηγέτης της, Γουόκερ.