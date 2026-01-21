Με τον Λεκαβίτσιους να κάνει μεγάλο παιχνίδι πετυχαίνοντας 27 πόντους, η ΑΕΚ νίκησε με 88-73 την Καρδίτσα για τη φάση των «16» του Basketball Champions League.

Η Ένωση, για την οποία έκαναν ντεμπούτο οι Νάναλι και Φίζελ, μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 10-0 στο 3λεπτο, οι φιλοξενούμενοι όμως κατάφεραν να αντιδράσουν και με μπροστάρη τον Τζέφερσον που πέτυχε 10 πόντους κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα (14-15).

Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους «κιτρινόμαυρους» στο +1 (20-19), στη δεύτερη όμως οι Τζέφερσον και Δίπλαρος έδιναν λύσεις στην Καρδίτσα, η οποία ήταν στο +3 (34-37) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Οι Θεσσαλοί κατάφεραν να παραμείνουν μπροστά και στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον Τζέφερσον να συνεχίζει να σκοράρει, και μπήκαν από το +6 (53-59) στο τέταρτο, όπου ο «δικέφαλος αετός» έκανε την ανατροπή.

Με τους Λεκαβίτσιους και Φλιώνει να αναλαμβάνουν το σκοράρισμα και την αμυντική λειτουργεία να βελτιώνεται αρκετά, η ΑΕΚ κατάφερε να προσπεράσει και να πάρει και διαφορά, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 88-73.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 34-37, 53-59, 88-73