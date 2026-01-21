Ο Ροντινέϊ ανέβασε μία σειρά από stories σε πανηγυρικό τόνο με αποκορύφωμα ένα που τραγουδά το «μα δεν τελειώσαμε» του Αντώνη Ρέμου.

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν (που το σκορ ήταν 2-0) ανέβασε για τα καλά το ηθικό όλων στον πειραϊκό σύλλογο και φυσικά και του Ροντινέϊ. Ο Βραζιλιάνος του έδωσε και κατάλαβε στα stories του καθώς ανέβασε ουκ ολίγα.

Αρχικά αποθέωσε τον Κοστίνια και τον Ρέτσο. Ανέβασε μία φωτογραφία του που έγραφε «όχι κουρασμένο» και σε ένα άλλο story του φαίνεται ο ίδιος να τραγουδά το «μα δεν τελειώσαμε» του Αντώνη Ρέμου στον δρόμο για το προπονητικό κέντρο στον Ρέντη. Τέλος γράφοντας την λέξη παιχταράς έδειχνε τον Πάνο Ρέτσο (που έχει δεμένο χέρι) και τον Χρήστο Μουζακίτη.