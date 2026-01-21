Με το μεγάλο «τρίποντο» απέναντι στη Λεβερκούζεν, ο Ολυμπιακός αύξησε εντυπωσιακά τις πιθανότητές του να βρεθεί στην πρώτη 24άδα της League Phase και να συνεχίσει στα νοκ-άουτ του Champions League.

Οι «Eρυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν το πρώτο από τα δύο απαιτούμενα βήματα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τη συγκεκριμένη νίκη να αλλάζει δραστικά τα δεδομένα.

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τη Λεβερκούζεν, σύμφωνα με την Opta, οι πιθανότητες του Ολυμπιακού να εξασφαλίσει θέση στα playoffs – δηλαδή να τερματίσει εντός των πρώτων 24 ομάδων – ανέρχονταν μόλις στο 28,6%, την ώρα που το ενδεχόμενο αποκλεισμού (θέσεις 25-36) άγγιζε το 71,4%.

Μετά όμως την εντυπωσιακή εμφάνιση της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, το ποσοστό αυτό εκτοξεύθηκε. Όπως δείχνουν οι προσομοιώσεις του Football Meets Data, ο Ολυμπιακός κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση πιθανοτήτων πρόκρισης στα νοκ-άουτ σε σύγκριση με κάθε άλλη ομάδα της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες ενίσχυσαν κατά 32,40% τις πιθανότητές τους να βρεθούν στην πρώτη 24άδα και να αγωνιστούν στον ενδιάμεσο γύρο του Champions League.

Πλέον, οι πιθανότητες είναι ξεκάθαρα υπέρ του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα της Opta, οι νταμπλούχοι Ελλάδας συγκεντρώνουν ποσοστό 60,4% για να καταλάβουν μία από τις θέσεις που οδηγούν στα playoffs, με τις σχετικές προσομοιώσεις να τους τοποθετούν στην 24η θέση με την ολοκλήρωση της League Phase.

Αν η φάση αυτή έριχνε αυλαία σήμερα, ο Ολυμπιακός θα αντιμετώπιζε για μια θέση στους «16» είτε τη Λίβερπουλ είτε την Ντόρτμουντ, ενώ στη συνέχεια, στη φάση των «16», θα διασταυρωνόταν με την Παρί Σεν Ζερμέν ή τη Σπόρτινγκ.