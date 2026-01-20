Ακόμη και με αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026 κινδυνεύει η Σενεγάλη μετά τα όσα έγιναν στον τελικό του Κόπα Άφρικα με το Μαρόκο, με τη FIFA να έχει αποφασίσει την επιβολή πολύ αυστηρής ποινής.

Η Σενεγάλη κατέκτησε το Κόπα Άφρικα επικρατώντας με 1-0 στην παράταση, λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού όμως η κατάσταση ξέφυγε εντελώς, με την ομάδα να αποχωρεί για τα αποδυτήρια, όπου παρέμεινε για πολλά λεπτά. Ο λόγος; Το πέναλτι που κέρδισε το Μαρόκο και το οποίο τελικά έχασε ο Μπραχίμ Ντιαθ.

Όπως και να έχει, τόσο η FIFA όσο και η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου έχουν ανοίξει φάκελο για αυτή την υπόθεση και όλα δείχνουν ότι θα επιβληθεί πολύ αυστηρή τιμωρία στη Σενεγάλη, προκειμένου να πάρουν το μήνυμα όλες οι ομάδες και να μην υπάρξουν ανάλογες σκηνές στο μέλλον.

Το ποια θα είναι αυτή η τιμωρία, βέβαια, δεν μπορεί να το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ πάντως δεν αποκλείεται -αν και δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο- η FIFA να αποφασίσει ακόμη και τον αποκλεισμό της Σενεγάλης από το Μουντιάλ 2026.