Η Σενεγάλη ήταν που κατέκτησε το Κύπελλο Αφρικής απέναντι στο Μαρόκο σε έναν απόλυτα επεισοδιακό τελικό.

Σε 31 χρόνια της η MARCA έχει καλύψει τα πάντα, όμως όπως κατέγραψε το ισπανικό έντυπο τα όσα εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ στο Ραμπάτ, στον τελικό του Κυπέλλου Αφρικής, μπορούν να χαρακτηριστούν ως το μεγαλύτερο φιάσκο στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου. Κάτι πρωτοφανές. Συνολικά, 22 λεπτά απόλυτης ντροπής.

92ο λεπτό. Ακυρωθέν γκολ για τη Σενεγάλη. Το σκορ ήταν 0-0. Στις καθυστερήσεις, ο διαιτητής –αν και είχε ήδη σφυρίξει τη λήξη της φάσης– ακυρώνει το γκολ του Σεκ, καταλογίζοντας ένα «ελαφρύ» φάουλ νωρίτερα πάνω στον Ασράφ Χακίμι. Υπήρξε επαφή, όμως η απόφαση ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενη. Θα μπορούσε να δοθεί το φάουλ, ειδικά στο 92ο λεπτό, αλλά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

95’-98’ (οκτώ λεπτά καθυστερήσεων). Πέναλτι υπέρ του Μαρόκου. Οι γηπεδούχοι εκτελούν κόρνερ και ο Μπραχίμ δέχεται ένα ελαφρύ τράβηγμα από τον Σαρ μέσα στην περιοχή. Ουσιαστικά δεν υπήρχε παράβαση, ωστόσο ο Κονγκολέζος διαιτητής Ζαν-Ζακ Νγκαμπό Ντάλα, σε μια απογοητευτική διαιτησία, καταλογίζει πέναλτι, απόφαση εξαιρετικά αυστηρή και λόγω του χρονικού σημείου. Έπειτα από τρία λεπτά ελέγχου στο VAR, επιβεβαιώνεται η εσχάτη των ποινών.

98ο λεπτό. Η Σενεγάλη αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Πάπε Τιάου, σε μια στάση που χρήζει τιμωρίας, δίνει εντολή στους παίκτες του να αποχωρήσουν λόγω του πέναλτι. Ο αρχηγός, Σαντιό Μανέ, παραμένει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας καλύτερα από όλους ότι η χώρα του κινδύνευε ακόμη και με αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026. Ο Μανέ πείθει τους συμπαίκτες του και, 15 λεπτά αργότερα, η Σενεγάλη επιστρέφει στο γήπεδο.

Επεισόδια στην εξέδρα. Την ίδια ώρα, στο πέταλο των πιο θερμών οπαδών της Σενεγάλης, ξεσπούν συμπλοκές με την Αστυνομία, με ρόπαλα και καρέκλες να εκτοξεύονται. Εικόνες ντροπής.

😱 UNBELIEVABLE SCENES IN RABAT!



Senegal coach Pape Thiaw has stormed the pitch and is calling his players off.



Goalkeeper Edouard Mendy has left his post refusing to stay for Morocco’s penalty.



The game is currently on hold. I can’t even… this is a crazy night in AFCON… pic.twitter.com/imSqXLpZho — Micky Jnr (@MickyJnr__) January 18, 2026

114ο λεπτό. Ο Μπραχίμ αστοχεί. Παρά τις προσπάθειες του Μεντί να τον αποσυντονίσει, ο Μπραχίμ εκτελεί το πέναλτι με «Πανένκα». Ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης δεν κινείται και μπλοκάρει εύκολα την μπάλα. Ήταν η ευκαιρία του Μαρόκου να κατακτήσει το τρόπαιο μετά από 50 χρόνια. Το 0-0 παρέμενε.

3ο λεπτό της παράτασης. Γκολ του Γκέγε. Μόλις τρία λεπτά μετά την έναρξη της παράτασης, ο Πάπε Γκέγε σκοράρει το 1-0 με εντυπωσιακό τρόπο, χαρίζοντας τελικά το Κύπελλο στη Σενεγάλη.

Επεισόδια μετά τη λήξη. Μετά το τέλος του αγώνα, η ένταση μεταφέρεται στον χώρο των δημοσιογράφων. Ο προπονητής της Σενεγάλης δεν παραχωρεί συνέντευξη Τύπου, καθώς κατά την είσοδό του στην αίθουσα ξεσπούν επεισόδια μεταξύ δημοσιογράφων των δύο χωρών, ενώ ακούγονται και αποδοκιμασίες εις βάρος του από τον τοπικό Τύπο. Ο Τιάου αποχωρεί από το γήπεδο.

Έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο ντροπιαστικός τελικός του Κυπέλλου Αφρικής, που ανέδειξε τη Σενεγάλη πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της, αμφότερες με τον σπουδαίο Σαντιό Μανέ σε ηγετικό ρόλο.

Πιθανές ποινές και κυρώσεις

Οι φίλαθλοι της Σενεγάλης επιχείρησαν να κινηθούν απειλητικά προς τον αγωνιστικό χώρο. Η κατάσταση ξέφυγε, με αποτέλεσμα να καταγραφούν τραυματισμοί αλλά και συλλήψεις. Οι εικόνες αυτές, σε συνδυασμό με την προσωρινή αποχώρηση της εθνικής ομάδας από το γήπεδο, θεωρείται βέβαιο πως θα οδηγήσουν σε αυστηρά πειθαρχικά μέτρα τόσο εις βάρος της ομοσπονδίας όσο και των άμεσα εμπλεκομένων.

Παρόλα αυτά, η παρουσία της Σενεγάλης στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο δεν δείχνει να βρίσκεται σε κίνδυνο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ψύχραιμη στάση και η παρέμβαση του Σαντιό Μανέ, καθώς μια οριστική αποχώρηση από τον τελικό θα είχε επιφέρει σαφώς βαρύτερες και ενδεχομένως μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλης ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με χρηματικό πρόστιμο που εκτιμάται μεταξύ 50.000 και 100.000 ευρώ, λόγω των πειθαρχικών παραβάσεων τόσο της αποστολής όσο και των φιλάθλων της. Παράλληλα, ποδοσφαιριστές και μέλη του τεχνικού επιτελείου που ενεπλάκησαν στα επεισόδια κινδυνεύουν με τιμωρίες αποκλεισμού από τέσσερις έως έξι αγωνιστικές, ποινές που θα εκτιθούν στα επόμενα επίσημα παιχνίδια και ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τέλος, στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο διεξαγωγής των επόμενων εντός έδρας αγώνων της Σενεγάλης χωρίς την παρουσία φιλάθλων.