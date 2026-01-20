Η Σενεγάλη κατέκτησε το Κόπα Άφρικα επικρατώντας στον τελικό με αντίπαλο το Μαρόκο και εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου βγήκαν στους δρόμους του Ντακάρ για να υποδεχθούν την αποστολή της εθνικής ομάδας.

Σε έναν τελικό που θα μείνει στην ιστορία για όσα έγιναν λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, η Σενεγάλη νίκησε το Μαρόκο, στην έδρα του, με 1-0 και κατέκτησε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια το Κόπα Άφρικα.

Μια επιτυχία που έβγαλε μαζικά στους δρόμους τους Σενεγαλέζους, καθώς ήταν εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί που υποδέχθηκαν τον Σαντιό Μανέ και τους συμπαίκτες του, αποθεώνοντάς τους καθώς έκαναν την καθιερωμένη βόλτα με ανοιχτό πούλμαν στους δρόμους του Ντακάρ.

Ο Μανέ ήταν αυτός που έπεισε τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο μετά την αποχώρησή τους μετά το πέναλτι που κέρδισε το Μαρόκο στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας του τελικού και ήταν αυτός που αποθεώθηκε από τους συμπατριώτες του περισσότερο από όλους.