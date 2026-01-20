Η Νάπολι φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Ραχίμ Στέρλινγκ, εξετάζοντας σοβαρά το σενάριο απόκτησής του με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mirror», ο Αντόνιο Κόντε επιθυμεί ενίσχυση στην επιθετική γραμμή και ο 30χρονος Άγγλος εξτρέμ βρίσκεται ψηλά στη σχετική λίστα.

Ο Στέρλινγκ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Λίαμ Ροσενιόρ και δεν έχει καταγράψει ούτε μία συμμετοχή τη φετινή σεζόν, γεγονός που τον ωθεί να αναζητήσει άμεσα μια νέα πρόκληση. Το περασμένο καλοκαίρι επέστρεψε στην Τσέλσι μετά τον δανεισμό του στην Άρσεναλ, ωστόσο το συμβόλαιό του με τους «μπλε», που έχει ισχύ έως το 2027, δεν φαίνεται να εγγυάται αγωνιστικό χρόνο.

Παρότι έχει δεχθεί προτάσεις από συλλόγους της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας, ο διεθνής με την Αγγλία επιθετικός δείχνει ξεκάθαρη πρόθεση να παραμείνει σε πρωτάθλημα υψηλού ανταγωνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συζητήσεις με τη Νάπολι αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και μένει να φανεί αν θα προχωρήσουν σε τελική συμφωνία.