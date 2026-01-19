Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προετοιμάζει τα πλάνα του για τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν και θέλει να έχει οπωσδήποτε τον Αγιούμπ Ελ Καμπί έστω στην αποστολή.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ελ Καμπί είναι υπεραπαραίτητος για τον Ολυμπιακό. Επόμενο και λογικό είναι ο Μεντιλίμπαρ να περιμένει πώς και πώς την επιστροφή του μετά τον επεισοδιακό τελικό του Κόπα Άφρικα, τον οποίο εν τέλει έχασε το Μαρόκο από την Σενεγάλη. Ο Βάσκος τεχνικός θέλει – από την πλευρά του – να δει τον Αφρικανό στράικερ στην αποστολή των Πειραιωτών για τον αγώνα της Τρίτης κόντρα στην Λεβερκούζεν στο γήπεδο Καραϊσκάκη ακόμα και εάν εκείνος δεν προλάβει να κάνει καν προπόνηση με την ομάδα. Το πιθανότερο βέβαια σε αυτήν την περίπτωση είναι να μπει ως αλλαγή στον αγώνα ο Αγιούμπ Ελ Καμπί.