Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε τη στήριξή του στον Παναθηναϊκό, παρά τη νέα αποτυχία απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Οι «Πράσινοι» δεν τα κατάφεραν στη Γερμανία, πληρώνοντας την έντονη πτώση τους στο τελευταίο δεκάλεπτο, αποτέλεσμα που σηματοδότησε την τρίτη ήττα τους στα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια. Παρότι είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης για τα τρία πρώτα δεκάλεπτα, στην τελική περίοδο κατέρρευσαν, δεχόμενοι επιμέρους σκορ 27-14.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός έφτασε τις εννέα ήττες σε 22 αγωνιστικές στη φετινή EuroLeague, χάνοντας ένα παιχνίδι που μέχρι ένα σημείο έμοιαζε να έχει στα χέρια του.

Παρά την εξέλιξη αυτή, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμφανίστηκε ψύχραιμος και καθησυχαστικός, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στην ομάδα μέσω ανάρτησης στο Instagram, όπου ανέφερε:

«Κακή ήττα. Καμία ανησυχία. Εμπιστοσύνη σε όλους. Μπαίνουμε σιγά-σιγά στην τελική ευθεία… Time to shift mode».