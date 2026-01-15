Ο Ολυμπιακός δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε μεταγραφές έως το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αλλάζει τη φιλοσοφία του όσον αφορά το «πάρε-δώσε». Ωστόσο, όσο περνά ο καιρός γίνεται όλο και πιο εμφανές ότι η μεσαία γραμμή χρειάζεται ενίσχυση.

Η ομάδα του Πειραιά αποκλείστηκε πρόωρα από το Κύπελλο, και το πιο ανησυχητικό είναι ότι η ήττα από τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά «κλειδώθηκε» από το 15ο λεπτό! Παρά τα 75 λεπτά που απέμεναν συν τις καθυστερήσεις, οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν στις δυσκολίες που τους έθεσε ο «Δικέφαλος του Βορρά».

Ενώ ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ενισχύουν τον Ιανουάριο τα ρόστερ τους, ο Ολυμπιακός συνεχίζει με την ίδια ομάδα, έχοντας φυσικά τον Αντρέ Λουίζ ως βασικό στόχο για μεταγραφή. Αλλά ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα είναι αρκετός για να καλύψει τα κενά της μεσαίας γραμμής;

Ήταν γνωστό ότι ο Ολυμπιακός αναζητά χαφ που μπορεί να παίξει τόσο στο «8» όσο και στο «10», πατώντας πιο συχνά περιοχή. Αν είχε «καθίσει» ο Λουίς Μίγια από τη Χετάφε, ο Μεντιλίμπαρ θα είχε λύσει μεγάλο πρόβλημα. Όμως η ισπανική ομάδα δεν φαίνεται να θέλει να τον αφήσει στη μέση της σεζόν.

Η εικόνα στο ματς με τον ΠΑΟΚ έδειξε πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για το πώς θα εμφανιστεί ο Ντάνι Γκαρθία στο επόμενο διάστημα, αλλά μέχρι στιγμής η παρουσία του δεν πείθει ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος που είχε πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να βασιστούν μόνο στους Έσε και Μουζακίτη.