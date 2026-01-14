Ο Άρης ήταν συνεχώς πίσω στο σκορ κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ για την 14η αγωνιστική του Eurocup και τελικά γνώρισε την ήττα με 77-96.

Επιβλητική με το… καλησπέρα η Χάποελ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η οποία έχοντας τους Ζούσμαν, Χάρπερ, Γουίλεϊ να βάζουν, με άνεση, την μπάλα στο καλάθι, προηγήθηκε στο 2’ με 0-8. Διαφορά που, με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν και την εναέρια κυκλοφορία, στα μισά της πρώτης περιόδου, πήγε στο +11 (5-16) και στο 12’ στο +15 (16-31).

Βελτιώνοντας την άμυνά του, περιορίζοντας τα λάθη και με τους Άντζουσιτς, Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς να εκτελούν από τα 6.75, ο Άρης «έγραψε» επιμέρους 16-5 και μείωσε στους 4 πόντους στο 17’ (32-36). Οι Ισραηλινοί, ωστόσο, αντέδρασαν άμεσα. Έφυγαν στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με «αέρα» 9 πόντων (37-46), στο 24’ «ανέβηκαν» στο +12 (44-56) και με την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου 29’, με τη συμβολή του Γουίνστον, Χάρπερ, στο +21 (30’ 52-73).

Στο 33’ η Χάποελ πήγε στο +24 (59-83), με τους Θεσσαλονικείς να χάνουν στο ίδιο σημείο τον Τζόουνς, μετά από τεχνική ποινή που του δόθηκε, με 5ο φάουλ. Στο 35’ οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με +29 (60-89) και τελείωσαν με το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 37-46, 52-73, 77-96