Ο κακός χαμός γίνεται στην Ιταλία με διαιτητές που έχουν αρνηθεί να σφυρίζουν αγώνες της Νάπολι αλλά τώρα θα διευθύνουν ματς των άλλων διεκδικητών του τίτλου.

Διαιτητές όπως ο Μαρέσκα και ο Γκουίντα έχουν βάλει stop στο να σφυρίζουν αγώνες της Νάπολι. Την ίδια στιγμή όμως ο πρώτος έχει οριστεί για το Ίντερ – Λέτσε και ο 2ος για το Κόμο – Μίλαν, αγώνες των ανταγωνιστών της Νάπολι για τον φετινό τίτλο.

Οι δύο αυτοί διαιτητές δεν έχουν σφυρίξει την Νάπολι από τον περασμένο Απρίλιο μετά την τοποθέτηση του Γκουίντα ότι δεν νιώθει άνετα να διευθύνει αγώνες της, κάτι που ισχύει και για τον συνάδελφό του. Σε όλα αυτά προσθέστε και το γεγονός ότι φέτος έχουν γίνει 12 πολύ σοβαρά διαιτητικά λάθη, που δεν έχουν διορθωθεί από τον VAR. Η τελευταία χρονικά ομάδα που διαμαρτυρήθηκε έντονα για διαιτησία ήταν η Γιουβέντους.