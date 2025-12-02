Η εκτός έδρας ήττα από τη Λοριάν ήταν η 6η συνεχόμενη, σε όλες τις διοργανώσεις, για τη Νις, οι οπαδοί της οποίας έγιναν έξαλλοι και περίμεναν την επιστροφή της αποστολής για να επιτεθούν στους παίκτες σωματικά και λεκτικά.

Η Νις βρίσκεται στη 10η θέση της Ligue 1 με 17 βαθμούς μετά τις πρώτες 14 αγωνιστικές και τα συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα βάρυναν τόσο πολύ το κλίμα, ώστε περίπου 400 οπαδοί να περιμένουν την επιστροφή της αποστολής μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λοριάν.

Όπως μετέδωσαν τα γαλλικά ΜΜΕ, οι οπαδοί επιτέθηκαν στους παίκτες και δύο εξ αυτών και συγκεκριμένα οι Ζερεμί Μπογκά και Τερέμ Μοφί δεν θέλουν να αγωνιστούν ξανά καθώς δέχθηκαν χτυπήματα από το εξαγριωμένο πλήθος.

Οι οπαδοί τούς χτύπησαν, τους έφτυσαν και παράλληλα έκαναν και διάφορα ρατσιστικά σχόλια, με την κατάσταση να ξεφεύγει και τον προπονητή Φρανκ Εζ να σκέφτεται να παραιτηθεί καθώς είναι πολύ δύσκολο να δουλέψει υπό αυτές τις συνθήκες.

Οι Μπογκά και Μοφί πήραν πενθήμερη αναρρωτική άδεια μετά την επίθεση των οπαδών και έκαναν μήνυση κατά αγνώστων, με το επόμενο παιχνίδι της Νις να είναι κόντρα στην Ανζέ, εντός έδρας, την Κυριακή (7/12).