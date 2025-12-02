Το παιχνίδι του Άγιαξ με τη Γκρόνινγκεν για τη 12η αγωνιστική της Eredivisie διακόπηκε λόγω των καπνογόνων που άναψαν στις εξέδρες για να τιμήσουν τη μνήμη ενός 29χρονου οπαδού του «Αίαντα» που πέθανε πρόσφατα, εξέλιξη που είχε ως συνέπεια να μην πραγματοποιηθεί η τελευταία επιθυμία ενός άλλου.

Οι οπαδοί του Άγιαξ δεν ενδιαφέρθηκαν για το ενδεχόμενο τιμωρίας και ανάβοντας το ένα καπνογόνο μετά το άλλο πέτυχαν, τελικά, τη διακοπή του αγώνα με τη Γκρόνινγκεν. Έτσι, τίμησαν, με τον τρόπο τους, τη μνήμη ενός 29χρονου φίλου του «Αίαντα», πολύ γνωστού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 19 Νοεμβρίου.

Ajax put on a pyro show during their home match against FC Groningen tonight, honoring hooligan Tum, who sadly passed away earlier this month. pic.twitter.com/IBRy8fgW4B — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 30, 2025

Ο αγώνας, τελικά, διεξήχθη το μεσημέρι της Τρίτης (2/12) και ο Άγιαξ πήρε τη νίκη με 2-0, με τις εξέδρες στη Johan Cruyff Arena να είναι άδειες καθώς η λίγκα αποφάσισε να γίνει κεκλεισμένων των θυρών. Ο μόνος φίλαθλος που θα μπορούσε να βρεθεί στο γήπεδο θα ήταν ο Πίτερ, ένας οπαδός της ομάδας του Άμστερνταμ, ο οποίος έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και είχε εκφράσει μια τελευταία επιθυμία.

Αυτή ήταν το να δει από κοντά τον Άγιαξ και ήταν στο Άμστερνταμ την Κυριακή (30/11), ο αγώνας όμως αναβλήθηκε και τις επόμενες ώρες η υγεία του επιδεινώθηκε, οπότε δεν κατάφερε να βρεθεί στο γήπεδο την Τρίτη (2/12) για να δει την αγαπημένη του ομάδα σε δράση.