Η «μάχη» για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς τέσσερις επιθετικοί μοιράζονται την κορυφή με 14 τέρματα.

Ο Κιλιάν Μπαπέ σκόραρε με πέναλτι στο 1-1 της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Τζιρόνα, ενώ ο Αγιάσε Ουέντα βρήκε δίχτυα στη νίκη της Φέγενορντ επί της Τελστάρ με 2-1. Έτσι, αμφότεροι «έπιασαν» τους Χάρι Κέιν και Έρλινγκ Χάαλαντ, οι οποίοι δεν κατάφεραν να σκοράρουν στους αγώνες της Μπάγερν και της Μάντσεστερ Σίτι αντίστοιχα. Στον σχετικό πίνακα που περιλαμβάνονται οι καλύτεροι γκολτζήδες της σεζόν από τα πρωταθλήματα σε Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ελβετία και Τουρκία, φιγουράρουν και δύο «δικοί μας» ποδοσφαιριστές. Ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού μετρούν ήδη 10 τέρματα. Θυμίζουμε, πως ο Μαροκινός χάρισε το τρίποντο απέναντι στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, ενώ ο Έλληνας φορ «ξελάσπωσε» την ομάδα του από… γκέλα με τη Νασιονάλ Μαδέιρα σκοράροντας στο 90+5′.

Πίνακας Σκόρερ