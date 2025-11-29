Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να χαράζει τη δική του πορεία στην ιστορία του Ολυμπιακού και οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» ελπίζουν ότι θα τον απολαμβάνουν με τη φανέλα της ομάδας και τα επόμενα χρόνια.

Η διοίκηση του συλλόγου βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Μαροκινό φορ και τον μάνατζέρ του, με στόχο την επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2028, παρά το έντονο ενδιαφέρον που δέχεται ο έμπειρος επιθετικός από ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά και ομάδες από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.

Ο Αφρικανός επιθετικός έχει βρει την ισορροπία του στον Πειραιά, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Απολαμβάνει την πλήρη εμπιστοσύνη του οργανισμού και του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αποτελεί βασικότατο κομμάτι της επιθετικής γραμμής, είναι ο πιο καλοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του ρόστερ και βλέπει θετικά το ενδεχόμενο συνέχισης της παρουσίας του στην ομάδα.

Στον Ολυμπιακό επιθυμούν να πορευθούν μαζί του και τα επόμενα χρόνια, με τον άνθρωπο που έφερε στο ποδοσφαιρικό τμήμα το ιστορικό ευρωπαϊκό τρόπαιο του Conference League, που αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση πρόπερσι, πέρυσι στο Europa League και πλέον είναι ο κορυφαίος σκόρερ των Πειραιωτών στην Ευρώπη, με 25 γκολ σε 32 συμμετοχές.

Ο Ελ Κααμπί είναι ο πρώτος σκόρερ ελληνικής ομάδας στην ιστορία των ευρωπαϊκών Κυπέλλων – μαζί με τον Κριστόφ Βαζέχα, που έχει επίσης 25 τέρματα, με τη διαφορά ότι ο Μαροκινός το πέτυχε σε 32 αγώνες, ενώ ο Πολωνός σε 60.

Ταυτόχρονα, έχει γράψει νέο ρεκόρ για το ποδόσφαιρο της πατρίδας του, όντας πλέον ο πιο παραγωγικός Μαροκινός ποδοσφαιριστής στα ευρωπαϊκά Κύπελλα, ξεπερνώντας τον Γιουσούφ Εν Νεσίρι της Φενέρμπαχτσε (πρώην Σεβίλλης), ο οποίος είχε 24 γκολ σε 64 παιχνίδια.

Την τρέχουσα σεζόν, ο Ελ Κααμπί μετρά ήδη 11 γκολ και 3 ασίστ σε 17 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και βρίσκεται μέσα στην κορυφαία ενδεκάδα των επιθετικών του Champions League στη στατιστική κατηγορία των xGoals.

Ο 32χρονος φορ έχει συγκεντρώσει 2.70 xGoals με τους «ερυθρόλευκους» σε πέντε συμμετοχές στο Champions League και κατέχει την 11η θέση της λίστας.

Τον ξεπερνούν οι εξής επιθετικοί:

Κιλιάν Εμπαπέ – 6.16 (Ρεάλ Μαδρίτης, 5 παιχνίδια) Βίκτορ Όσιμεν – 5.93 (Γαλατασαράι, 3) Λαουτάρο Μαρτίνες – 4.00 (Ίντερ, 4) Χάρι Κέιν – 3.79 (Μπάγερν, 5) Φραντσέσκο Εσπόζιτο – 3.23 (Ίντερ, 5) Έρλινγκ Χάαλαντ – 3.16 (Μάντσεστερ Σίτι, 5) Ούγκο Εκιτικέ – 2.96 (Λίβερπουλ, 5) Άντονι Γκόρντον – 2.94 (Νιούκαστλ, 5) Γκαμπριέλ Μαρτινέλι – 2.83 (Άρσεναλ, 4) Σερχού Γκιρασί – 2.82 (Ντόρτμουντ, 5)

Πάντως, ο στράικερ του Ολυμπιακού βρίσκεται πάνω από μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως ο Χούλιαν Άλβαρες της Ατλέτικο (2.66), ο Εστεβάο της Τσέλσι (2.64), ο Ριτσάρλισον της Τότεναμ (2.62), ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ της Νάπολι (2.61), ο Αντουάν Γκριεζμάν της Ατλέτικο (2.29), ο Ράσμους Χόιλουντ της Νάπολι (2.24), ο Λουίς Ντίας της Μπάγερν (2.19), ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα (1.98) και ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά της Παρί (1.85).

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης – όπου είχε «γκολ και ασίστ» – ο Ελ Κααμπί κατέγραψε τέσσερις πάσες–κλειδιά, διένυσε 10,3 χιλιόμετρα, πραγματοποίησε 14 σπριντ και έφτασε σε μέγιστη ταχύτητα 31,4 χλμ./ώρα.