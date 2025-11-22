Ο Ολυμπιακός ανοίγει απόψε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Super League σε ένα ματς – πρόβα τζενεράλε πριν από τη σπουδαία μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης την Τετάρτη για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι «ερυθρόλευκοι», ξανά στην κορυφή και με απόλυτο εντός έδρας, υποδέχονται τον Ατρόμητο του Κέρκεζ, που κάνει δύσκολο ντεμπούτο στο «Καραϊσκάκη».

Νωρίτερα, στην Τρίπολη, ο ανεβασμένος Αστέρας φιλοξενεί τον φορμαρισμένο Παναιτωλικό σε μία ισορροπημένη αναμέτρηση με κοινό στόχο την προσέγγιση της οχτάδας. Οι δύο αγώνες θέτουν υψηλό βαθμολογικό και αγωνιστικό ενδιαφέρον στην εκκίνηση της αγωνιστικής.

Αναλυτικά:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

19:30 – Novasports Prime

Η κατάσταση δείχνει να είναι πολύ διαφορετική για τον Αστέρα Τρίπολης στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Πρώτα, η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα και αμέσως μετά η ισοπαλία στην Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη, με τον πρώτο βαθμό εκτός έδρας. Η ομάδα της Αρκαδίας μάζεψε σε δύο ματς όσους πόντους δεν είχε στο προηγούμενο διάστημα και στόχος είναι η νέα νίκη στο γήπεδο του στην προσπάθεια να μειώσει την απόσταση από την οχτάδα. Με τον Παναιτωλικό επιστρέφει ο στόπερ Φερνάντες.

Η άνετη νίκη επί της Λάρισας, με το ευρύ 3-0 επιβεβαίωσε ότι ο Παναιτωλικός είναι φορμαρισμένος και έχει αφήσει πίσω του το κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Με τον Αναστασίου στον πάγκο του έχει μόνον μία ήττα, στο δύσκολο ματς με την ΑΕΚ στις καθυστερήσεις και με γκολ στις καθυστερήσεις. Είναι δυνατός και μακριά από το Αγρίνιο με μία νίκη και δύο ισοπαλίες και είναι σε απόσταση ενός βαθμού από την οχτάδα. Εκτός πλάνων είναι ο τιμωρημένος μέσος Κόγιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

20:00 – COSMOTE SPORT 1 HD

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή την προηγούμενη αγωνιστική και υποδέχεται τον Ατρόμητο λίγες ημέρες πριν τον μεγάλο αγώνα με την Ρεάλ στο Τσάμπιονς Λιγκ. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι η μοναδική ομάδα με το απόλυτο εντός έδρας και η μοναδική από τους διεκδικητές του τίτλου που δεν έχουν χάσει βαθμό σε τέτοια ματς, με τους «μικρομεσαίους» του πρωταθλήματος. Σκοράρουν εύκολα, διαθέτοντας εξαιρετική επιθετική γραμμή και έχουν την καλύτερη άμυνα μαζί με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Επιστρέφουν ο στόπερ Μάνσα και οι μέσοι Έσε, Γκαρθία.

Η ήττα από τον Βόλο αποτέλεσε τη «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» στον Ατρόμητο και η διακοπή του πρωταθλήματος έδωσε την ευκαιρία να γίνει αλλαγή προπονητή, με τον Κέρκεζ να παίρνει τη θέση του Βόκολου. Ο νέος προπονητής της ομάδας του Περιστερίου κάνει δύσκολο ντεμπούτο, στο Καραϊσκάκη και θέλει να δει τη νέα ομάδα του να είναι όσο γίνεται πιο ανταγωνιστική. Ο Ατρόμητος πάντως είναι πιο αποτελεσματικός εκτός παρά εντός έδρας. Εκτός είναι ο τιμωρημένος μέσος Καραμάνης και ο φορ Τσιλούλης.