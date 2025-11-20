Στην ΑΕΚ… πανηγύριζαν όταν κατάφεραν να πουλήσουν τον Αντονί Μαρσιάλ στη Μοντερέι και το «γιατί» το βλέπουν και στο Μεξικό πλέον, καθώς ο Γάλλος έφτασε στο σημείο να πάει σε υπνωτιστή για να τον βοηθήσει ώστε να αρχίσει να σκοράρει.

Ο Μαρσιάλ ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που ήρθαν στην Ελλάδα έπειτα από θητεία πολλών χρόνων στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το γεγονός όμως ότι έμεινε μόνο μία σεζόν στα μέρη μας τα λέει όλα για την απόδοσή του.

Ο Γάλλος επιθετικός δεν ήταν καλός στην Ένωση και τα πράγματα πάνε ακόμη χειρότερα για τον ίδιο στο Μεξικό, καθώς δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στη Μοντερέι, επομένως, είναι σε απόγνωση και το ίδιο ισχύει και για τον παίκτη, όπως δείχνει και η τελευταία κίνησή του.

Όπως, λοιπόν, αναφέρουν τα μεξικάνικα ΜΜΕ, ο Μαρσιάλ αποφάσισε να απευθυνθεί σε… υπνωτιστή, προκειμένου αυτός να τον βοηθήσει να βρει τη φόρμα του και να αρχίσει να σκοράρει.

«Είναι λύση η ύπνωση; Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν φήμες ότι άνθρωποι από το περιβάλλον του Αντονί Μαρσιάλ, της ηχηρής μεταγραφής της μεξικανικής ομάδας, έχουν προσεγγίσει τον Τζον Μίλτον, έναν διάσημο υπνωτιστή που έχει αποκτήσει δημοτικότητα στον χώρο του αθλητισμού επειδή βοηθά αθλητές να επανέλθουν στην καλύτερη δυνατή φόρμα.

Πρόκειται για μια πραγματική επιλογή προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση του επιθετικού, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στη Liga MX», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.