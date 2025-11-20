Η Μαρσέιγ δεν είναι η μοναδική ομάδα που ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 32χρονου αρχισκόρερ του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, ο Ελ Κααμπί «έχει επίσης προσφορές από Σαουδαραβικές ομάδες, κυρίως από την Αλ Χιλάλ και την Αλ Καντσία, καθώς και από ομάδες του Κατάρ και της Τουρκίας».

Σύμφωνα και με το «Africa Foot» «ο Αγιούμπ Ελ Καάμπι δεν έχει κανένα πρόβλημα να φύγει από τον Ολυμπιακό, αρκεί οι προσφορές να είναι ικανοποιητικές για τον ίδιο και για την ομάδα του».

Ο 32χρονος Μαροκινός διεθνής φορ, με 60 συμμετοχές και 29 γκολ με την εθνική του ομάδα, βρίσκεται σε καλή κατάσταση από την αρχή της σεζόν.

Σε 15 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, έχει σκοράρει εννέα φορές έχοντας μάλιστα και μία ασίστ.