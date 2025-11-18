Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε λίγο πριν το ημίχρονο του αγώνα των Μπακς με τους Καβαλίερς με πρόβλημα στον προσαγωγό και αναμένονται τα αποτελέσματα της μαγνητικής για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος

Ο Greek Freak είχε προλάβει να μετρήσει 14 πόντους με 2/3 βολές και 6/10 δίποντα, καθώς επίσης 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 13 λεπτά, μέχρι να αποσυρθεί οριστικά με 3:03 να απομένουν και με το Κλίβελαντ μπροστά με έναν πόντο (50-49).

«Δεν φαίνεται καλό, μόνο αυτό μπορώ να πω. Θα πούμε περισσότερα αύριο», δήλωσε μετά τον αγώνα εμφανώς ανήσυχος ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς. «Είχε κάποιες ενοχλήσεις στην πρώτη περίοδο, τον ρώτησα και μου είπε πως είναι εντάξει. Μετά έπιασε ξανά εκείνο το σημείο και επανέλαβε πως ήταν καλά. Την τρίτη φορά ένιωσε πόνο, αλλά θεωρώ πως το πρόβλημα είχε αρχίσει νωρίτερα», πρόσθεσε.