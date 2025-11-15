Μπορεί να μην έχει ελπίδες για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026, παρ’ όλα αυτά η Εθνική Ελλάδας, σε ένα παιχνίδι με 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, αποβολή Μπακασέτα και μεγάλες ευκαιρίες των φιλοξενούμενων, νίκησε με 3-2 τη Σκωτία για το γόητρο και το ranking της FIFA.

Μπορεί οι φιλοξενούμενοι να ήταν αυτοί που είχαν βαθμολογικό κίνητρο, η Εθνική όμως ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να ανοίξει το σκορ από νωρίς. Στο 7ο λεπτό ο Παυλίδης πάτησε περιοχή και πλάσαρε, ο Γκόρντον απέκρουσε και στην επαναφορά ο Μπακασέτας με ωραία κίνηση και σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ένα γκολ που έδωσε ψυχολογία στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η οποία ήλεγχε την κατάσταση, δεν ένιωθε καμία απειλή από τους Σκωτσέζους και στο 19′ και στο 20′ πλησίασε στο γκολ με τον Τζόλη, ο Γκόρντον όμως αντέδρασε σωστά και στις δύο περιπτώσεις ενώ ο Καρέτσας, στη συνέχεια, έστειλε τη μπάλα άουτ.

Στο 27′ ο τερματοφύλακας της Σκωτίας απέκρουσε και την κεφαλιά του Ρέτσου μετά την εκτέλεση κόρνερ ενώ στο 32′ η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ από την προσπάθεια του Παυλίδη μετά τη σέντρα του Τζόλη. Ο επιθετικός της Μπενφίκα αποχώρησε τελικά, στο 43′, λόγω ενοχλήσεων αφήνοντας τη θέση του στον Τεττέη που έκανε το ντεμπούτο του και στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν την ισοφάριση.

Στο 45’+1′ ο ΜακΤόμινεϊ με ωραίο τελείωμα έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, στο 45’+2′ ο Άνταμς με κεφαλιά, μετά τη σέντρα του Κρίστι, αστόχησε για λίγο ενώ στο 45’+4′ ο Ντόουκ βγήκε τετ α τετ αλλά ο Βλαχοδήμος έκανε μεγάλη επέμβαση και έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0.

Η Σκωτία έκλεισε το πρώτο ημίχρονο χάνοντας ευκαιρία και έτσι μπήκε και στο δεύτερο καθώς στο 53′ από το μεγάλο λάθος του Καρέτσα ο Κρίστι βγήκε τετ α τετ αλλά ο Καρέτσας πρόλαβε να γυρίσει και να βάλει την κόντρα, διορθώνοντας το λάθος του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λίγα λεπτά μετά χρίστηκε και σκόρερ.

Στο 57′ ο Τεττέη τσίμπησε τη μπάλα, έφυγε γρήγορα στην αντεπίθεση και την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Καρέτσα που με τελείωμα εντός περιοχής έγραψε το 2-0. Στο 61′ ο Τεττέη πήγε και για γκολ αλλά ο Γκόρντον απέκρουσε, έστω δύσκολα, το σουτ που επιχείρησε, για να ακολουθήσει στο 61′ η μεγάλη ευκαιρία με την κεφαλιά του Κουλιεράκη στο δοκάρι.

Δεν έγινε εκεί το 3-0, έγινε αμέσως μετά όμως, στο 63′, όταν ο Τζόλης με δυνατό μακρινό σουτ νίκησε τον Γκόρντον, κάνοντας τους πάντες να πιστεύουν ότι το παιχνίδι… τελείωσε. Δεν ήταν έτσι όμως και φάνηκε στα επόμενα λεπτά.

Στο 65′ ο Ντόουκ μείωσε από κοντά σε 3-1 μετά το γύρισμα του ΜακΓκιν και στο 70′ ήρθε και το 3-2 από την κεφαλιά του Κρίστι μετά τη σέντρα του Ρόμπερτσον από αριστερά. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν ξανά για τα καλά στο παιχνίδι, το οποίο είχε μετατραπεί σε… θρίλερ.

Οι Σκωτσέζοι το πίστευαν πλέον και στο 73′ είχαν μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσουν με τον Κρίστι, μετά το μεγάλο λάθος του Κουλιεράκη, αλλά ήταν άστοχος από κοντά, για να ακολουθήσει νέα μεγάλη ευκαιρία στο 79′, όταν ο Βλαχοδήμος με εντυπωσιακή απόκρουση είπε «όχι» στον ΜακΤόμινεϊ.

Στο 84′ η Ελλάδα έμεινε με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Μπακασέτα με 2η κίτρινη κάρτα για φάουλ στο κέντρο, κατάφερε όμως να κρατήσει το 3-2 και να πάρει τη νίκη για το γόητρο και το ranking της FIFA.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μουζακίτης (90′ Χατζηδιάκος), Τζόλης (90′ Κωστούλας), Καρέτσας (76′ Μασούρας), Μπακασέτας, Παυλίδης (43′ Τεττέη).

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκόρντον, Χίκεϊ (75′ ΜακKένα), Σουτάρ, Χάνλεϊ (75′ Ράλστον), Ρόμπερτσον, ΜακΓκίν, Φέργκιουσον, ΜακΤόμινεϊ, Ντόουκ (88′ Χερστ), Κρίστι (82′ Ντάικς), Άνταμς (82′ Σάνκλαντ).