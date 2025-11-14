Κλείνει τη «διαβολοβδομάδα» με εκτός έδρας δοκιμασία στην Ιταλία ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν απόψε (21:30) την Αρμάνι Μιλάνο για την 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ψάχνοντας τη νίκη για να πιάσουν κορυφή στη βαθμολογία.

Ιδιαίτερη η αποψινή αναμέτρηση για τους Πειραιώτες, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν και το πολύ βαρύ κλίμα που επικρατεί στις τάξεις της ομάδας, μετά την απίστευτη ατυχία με τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Στα αγωνιστικά, ο Νιλικίνα τελικά δεν ταξίδεψε στο Μιλάνο και θα απουσιάσει από δεύτερο σερί παιχνίδι, ενώ σταθερά εκτός δράσης παραμένει ο Φαλ και πλέον και ο Έβανς.

Όσον αφορά την Αρμάνι Μιλάνο, έχει ρεκόρ 5-5 και έρχεται στο αποψινό παιχνίδι με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την εντός έδρας νίκη της με 80-72 κόντρα στη Βιλερμπάν.