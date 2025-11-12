Νέο σύστημα διεξαγωγής θα υπάρχει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028 για την υδατοσφαίριση, όπως έγινε γνωστό από τη δημοσιοποίηση του προγράμματος.

Η παγκόσμια ομοσπονδία, η World Aquatics, δεν έχει ανακοινώσει κάτι μέχρι στιγμής, η δημοσιοποίηση του προγράμματος όμως για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Λος Άντζελες, αποκαλύπτουν μια σημαντική αλλαγή.

Τα τουρνουά ανδρών και γυναικών θα είναι πλέον «ισοδύναμα», με 12 ομάδες έκαστο, ενώ παράλληλα θα συμπυκνωθούν αρκετά και θα ολοκληρωθούν το ενδιάμεσο Σαββατοκύριακο των Αγώνων, με τον τελικό των ανδρών στις 22 Ιουλίου 2028 και εκείνον των γυναικών μία ημέρα αργότερα (23/7).

Οι 12 ομάδες θα χωριστούν σε τρεις ομίλους των τεσσάρων αντί για δύο ομίλους των έξι όπως ίσχυε μέχρι τώρα στο τουρνουά των ανδρών. Από εκεί και πέρα, με βάση το σύστημα στο τουρνουά του μπάσκετ, την πρόκριση για τους προημιτελικούς θα παίρνουν οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου συν τους δύο καλύτερους τρίτους.

Οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν επισήμως από τη World Aquatics ενώ αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι οι γυναίκες θα δώσουν σε «κολλητές» ημέρες (20 και 21 Ιουλίου) τους αγώνες της προημιτελικής και της ημιτελικής φάσης, ενώ στο συνοπτικό πρόγραμμα δεν υπάρχουν πλέον αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8.