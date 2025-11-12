Ο Λορέντσο Πιρόλα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και στις δηλώσεις του ευχήθηκε να κατακτήσει πολλά τρόπαια ακόμη, τονίζοντας ότι η ομάδα είναι μια μεγάλη οικογένεια και σε αυτό βοηθούν και οι οπαδοί.

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός διανύει τη δεύτερη σεζόν του στους «ερυθρόλευκους» και έχει εξελιχθεί σε πάρα πολύ σημαντικό παίκτη, με την ΠΑΕ να τον «δένει» με νέο συμβόλαιο, το οποίο έχει διάρκεια μέχρι το 2028.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την Τετάρτη (12/11) την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών και ο Πιρόλα έκανε δηλώσεις στο κανάλι του κλαμπ, όπου είπε τα εξής…

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος, είναι μία μεγάλη ικανοποίηση για μένα. Ήρθα εδώ πριν από 1,5 χρόνο με μεγάλους στόχους. Μπορώ να πω ότι σε αυτό το διάστημα είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό κι ελπίζω να κερδίσω ακόμα πολλά τρόπαια, όπως συνέβη πέρσι.

Προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε ματς. Είμαι ποδοσφαιριστής που δίνω πάντα το 100% στο γήπεδο και χαίρομαι που οι οπαδοί το εκτιμούν. Με κάνουν όχι μόνο να το νιώθω, αλλά και να το βλέπω κάθε μέρα. Είμαι ευτυχισμένος γι’ αυτό. Έχω μόνο θετικά συναισθήματα για τον Ολυμπιακό.

Η προηγούμενη χρονιά πήγε πολύ καλά. Παίξαμε στο Europa League, κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο και φέτος παίζουμε στο Champions League. Είμαστε μία μεγάλη οικογένεια. Αυτό το βλέπεις εντός κι εκτός γηπέδου, με τους οπαδούς μας. Μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα και μας βοηθούν πολύ».