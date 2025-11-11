Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στη Βαρκελώνη για λίγες μέρες, επισκέφθηκε το νέο Καμπ Νου και στη συνέχεια έγινε viral καθώς εμφανίστηκε ξαφνικά στο βίντεο ενός ερωτευμένου ζευγαριού.

Το ζευγάρι ήταν κοντά στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα και έβγαζε βίντεο, με τη γυναίκα να κρατάει και μια ανθοδέσμη που προφανώς τής έδωσε ο σύντροφός της. Ήταν ένα βίντεο που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα απασχολούσε τους ίδιους και τους φίλους τους στα social media, τελικά όμως έγινε viral.

Ο λόγος είναι το γεγονός ότι εμφανίστηκε ξαφνικά ο Μέσι, ο οποίος επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Καμπ Νου. Το ζευγάρι, όπως είναι λογικό, «κόλλησε» όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του Αργεντίνου, ο οποίος πάντως συνέχισε κανονικά την πορεία του προς το γήπεδο.

Ο Μέσι συνοδευόταν από τους ανθρώπους της προσωπικής του ασφάλειας και το σχετικό βίντεο έγινε viral στα social media, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες.