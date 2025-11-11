Υποψήφιος για το FIFPRO Merit Awards 2025 ως Πρεσβευτής κατά του ρατσισμού είναι ο Ανδρέας Τεττέη, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του την Τρίτη (11/11) ο ΠΣΑΠΠ.

Πρόκειται για μια σπουδαία διάκριση για τον νεαρό επιθετικό της Κηφισιάς, ο οποίος έχει ήδη υπογράψει στον Παναθηναϊκό, καθώς είναι βραβεία που απονέμονται κάθε χρόνο σε ποδοσφαιριστές που μπορούν να αλλάξουν πράγματα και εκτός γηπέδου αξιοποιώντας τη δύναμη και τη φωνή τους.

Η σχετική ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ αναφέρει τα εξής.

«Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, ανακοινώνουμε ότι ο Ανδρέας Τεττέη, Πρεσβευτής του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού, είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για τα FIFPRO Merit Awards 2025, έναν θεσμό που τιμά ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αξιοποιούν τη δύναμη και τη φωνή τους για να δημιουργήσουν θετική αλλαγή πέρα από τις γραμμές του γηπέδου.

Τα βραβεία απονέμονται σε τρεις κατηγορίες:

Player Activism: Για δράσεις που προωθούν την κοινωνική αλλαγή.

Player Impact: Για πρωτοβουλίες που βελτιώνουν ουσιαστικά ζωές ανθρώπων.

Player Voice: Για τη χρήση της φωνής των παικτών, ώστε να εμπνεύσουν και να ευαισθητοποιήσουν.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη Γενική Συνέλευση της FIFPRO, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα, 18–20 Νοεμβρίου 2025.

Συγχαρητήρια Ανδρέα για την υποψηφιότητά σου και για το παράδειγμα που δίνεις. Τόσο ως αθλητής όσο και ως άνθρωπος!».